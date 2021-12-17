«Мы играем с Польшей 24 марта, очень хотелось бы собраться 14 марта и иметь полноценные десять дней для подготовки» — Карпин

Артем Дзюба в сентябре 2021 года отказался играть за сборную России в матчах отборочного турнира ЧМ-2022, объяснив это тем, что пока не набрал желаемую форму и не хочет занимать чье-то место.
— Сколько раз вам задавали вопрос про Артема Дзюбу в сборной?
— Не считал, но, мне кажется, было всего одно или два интервью, когда его не задавали.
— Если я скажу, что устал, что дальше? Думаете, будут меньше его задавать? Нет.
— Готовиться к матчам. Мы играем с Польшей 24 марта, очень хотелось бы собраться 14 марта и иметь полноценные десять дней для подготовки, но всё будет зависеть от РПЛ — перенесут ли тур.
— Какие‑то товарищеские игры будут?
— Хотелось бы, но пока под вопросом. Но на них и нет как такового времени. Тут нужно подстраиваться под реалии. Может быть, мне хотелось бы собрать футболистов 1 марта, но реалии таковы, что мы встретимся намного позже. Поэтому нужно отталкиваться от того, что есть, — сказал Карпин в интервью «Афиша Daily».
Валерий Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. Под его руководством Россия заняла второе место в отборочной группе ЧМ-2022 и теперь должна провести стыковые матчи за право сыграть на мировом первенстве в марте.