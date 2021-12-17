«Мы играем с Польшей 24 марта, очень хотелось бы собраться 14 марта и иметь полноценные десять дней для подготовки» — Карпин

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Стыковые матчи. Полуфиналы, 24.03.2022, 20:00 Россия - Польша -

Артем Дзюба в сентябре 2021 года отказался играть за сборную России в матчах отборочного турнира ЧМ-2022, объяснив это тем, что пока не набрал желаемую форму и не хочет занимать чье-то место.

— Сколько раз вам задавали вопрос про Артема Дзюбу в сборной?

— Не считал, но, мне кажется, было всего одно или два интервью, когда его не задавали.

— Не устали от этого?

— Если я скажу, что устал, что дальше? Думаете, будут меньше его задавать? Нет.

— Какие планы у команды?

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— Готовиться к матчам. Мы играем с Польшей 24 марта, очень хотелось бы собраться 14 марта и иметь полноценные десять дней для подготовки, но всё будет зависеть от РПЛ — перенесут ли тур.

— Какие‑то товарищеские игры будут?

— Хотелось бы, но пока под вопросом. Но на них и нет как такового времени. Тут нужно подстраиваться под реалии. Может быть, мне хотелось бы собрать футболистов 1 марта, но реалии таковы, что мы встретимся намного позже. Поэтому нужно отталкиваться от того, что есть, — сказал Карпин в интервью «Афиша Daily».