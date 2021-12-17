Карпин назвал худшие матчи сборной России под его руководством

«Матч с Хорватией был худшим из-за уровня давления, скорее, даже из-за уровня ответственности. А с точки зрения игры команды не понравился матч со Словакией. В обороне, в атаке не сделали ничего, что хотели бы сделать. Считаю, что это полностью моя вина, из-за этого игра абсолютно не получилась», — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».