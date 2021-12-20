В Госдуме предложили штрафовать футболистов за плохую игру в сборной России

Соответствующее письмо он планирует направить министру спорта РФ Олегу Матыцину и главе Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову в ближайшее время, сообщили РИА Новости в его пресс-службе.
«В рамках парламентской деятельности депутат Султан Хамзаев выдвинул предложение о введении санкций в отношении тех футболистов, которые плохо играют в рамках сборной России. Зачастую футболистам такого уровня не хватает дополнительной мотивации», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что письмо с соответствующим предложением депутат Госдумы планирует направить министру спорта РФ Олегу Матыцину главе Российского футбольного союза Александру Дюкову в ближайшее время.
«Речь идет о штрафах за плохую игру, нарушение дисциплины, а также жалобы фанатов. Мы считаем, что в этом случае следует требовать штрафовать футболиста в рамках того контракта, который был заключен в клубе. Целесообразность данного предложения — повышение мотивации футболистов сборной России играть лучше и с полной самоотдачей», — приводит пресс-служба слова Хамзаева.