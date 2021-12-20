В Госдуме предложили штрафовать футболистов за плохую игру в сборной России

Соответствующее письмо он планирует направить министру спорта РФ Олегу Матыцину и главе Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову в ближайшее время, сообщили РИА Новости в его пресс-службе.

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«В рамках парламентской деятельности депутат Султан Хамзаев выдвинул предложение о введении санкций в отношении тех футболистов, которые плохо играют в рамках сборной России. Зачастую футболистам такого уровня не хватает дополнительной мотивации», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что письмо с соответствующим предложением депутат Госдумы планирует направить министру спорта РФ Олегу Матыцину главе Российского футбольного союза Александру Дюкову в ближайшее время.