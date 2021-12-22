Дзюба заявил, что готов к примирению с Карпиным для возвращения в сборную России

ТАСС, 22 декабря. Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба готов помириться с главным тренером сборной России Валерием Карпиным ради возвращения в национальную команду. Об этом игрок рассказал в эфире подкаста «Больше спорта».

В конце сентября Дзюба был включен в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи отбора к чемпионату мира в Катаре, но отказался от вызова, мотивировав это тем, что еще не набрал форму.

«Не против сделать шаг навстречу, но не хочу, чтобы это против меня все вывернули. Не хочу быть крайним, чтобы всех собак на меня повесили. Готов приехать в сборную, без всяких подковерных игр. Потому что когда сборная побеждает, ты душа команды. А как Артема Дзюбы не стало в команде, оказалось, что он портил атмосферу, клоун», — сказал Дзюба.

Дзюбе 33 года, он выступает за сборную с 2011 года. Он провел в национальной команде 55 матчей, забил 30 голов и отдал 16 результативных передач. По количеству голов в составе сборной России форвард делит первое место с Александром Кержаковым.