Дзюба рассказал о встрече с Карпиным
Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба рассказал о встрече с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба рассказал о встрече с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
«Я пришел на встречу с Карпиным с чистым сердцем, с искренним желанием забыть все. Он протянул мне руку и сказал, что он другой человек, топор войны зарыт. Я ему поверил», — приводит слова Дзюбы YouTube-канал «Больше спорта».
Дзюба попал в расширенный состав сборной России на сентябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира — 2022, но отказался приехать в расположение национальной команды, сославшись на плохую форму. В дальнейшем Валерий Карпин 33-летнего футболиста не вызывал.
Сборная России завершила выступления в отборочном турнире к ЧМ-2022 на втором месте. Теперь подопечным Валерия Карпина предстоит провести стыковой матч против Польши. Игра состоится 24 марта 2022 года.