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15:18 (мск), источник: Газета.Ру

Дзюба рассказал о встрече с Карпиным

Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба рассказал о встрече с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

Зенит
РоссияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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«Я пришел на встречу с Карпиным с чистым сердцем, с искренним желанием забыть все. Он протянул мне руку и сказал, что он другой человек, топор войны зарыт. Я ему поверил», — приводит слова Дзюбы YouTube-канал «Больше спорта».

Дзюба попал в расширенный состав сборной России на сентябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира — 2022, но отказался приехать в расположение национальной команды, сославшись на плохую форму. В дальнейшем Валерий Карпин 33-летнего футболиста не вызывал.

Сборная России завершила выступления в отборочном турнире к ЧМ-2022 на втором месте. Теперь подопечным Валерия Карпина предстоит провести стыковой матч против Польши. Игра состоится 24 марта 2022 года.

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