Дзюба рассказал о встрече с Карпиным

Дзюба заявил, что готов к примирению с Карпиным для возвращения в сборную России

«Я пришел на встречу с Карпиным с чистым сердцем, с искренним желанием забыть все. Он протянул мне руку и сказал, что он другой человек, топор войны зарыт. Я ему поверил», — приводит слова Дзюбы YouTube-канал «Больше спорта».