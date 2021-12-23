Сборная России сохранила 34-е место в рейтинге ФИФА

В декабре российские футболисты не проводили матчей. Ближайшие игры национальной сборной пройдут в марте, команда примет участие в стыковых встречах к чемпионату мира — 2022 в Катаре.

В полуфинале мини-турнира команда Валерия Карпина дома сыграет со сборной Польши 24 марта, в случае победы 29 марта она встретится с победителем матча сборных Швеции и Чехии. Первый и потенциальный второй матч россияне сыграют в «Лужниках».