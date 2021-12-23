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13:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная России сохранила 34-е место в рейтинге ФИФА

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Сборная России занимает 34-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), новая версия которого была опубликована на официальном сайте организации.

РоссияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

В декабре российские футболисты не проводили матчей. Ближайшие игры национальной сборной пройдут в марте, команда примет участие в стыковых встречах к чемпионату мира — 2022 в Катаре.

В полуфинале мини-турнира команда Валерия Карпина дома сыграет со сборной Польши 24 марта, в случае победы 29 марта она встретится с победителем матча сборных Швеции и Чехии. Первый и потенциальный второй матч россияне сыграют в «Лужниках».

Рейтинг ФИФА, версия от 23 декабря:

1 (1 — место в предыдущей версии рейтинга). Бельгия — 1828,45 очка,

2 (2). Бразилия — 1826,35,

3 (3). Франция — 1786,15,

4 (4). Англия — 1755,52,

5 (5). Аргентина — 1750,51,

6 (6). Италия — 1740,77,

7 (7). Испания — 1704,75,

8 (8). Португалия — 1660,25,

9 (9). Дания — 1654,54,

10 (10). Нидерланды — 1653,73…

18 (18). Швеция — 1588,26…

27 (27). Польша — 1530,62…

32 (31). Чехия — 1510,42…

33 (33). Россия — 1493,42.

Следующая версия рейтинга будет опубликована 10 февраля.

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