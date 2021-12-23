Стало известно место сборной Казахстана в рейтинге ФИФА по итогам 2021 года
Сборная Казахстана по футболу узнала свое место в обновленном рейтинге ФИФА, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана по футболу узнала свое место в обновленном рейтинге ФИФА, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Команда осталась на прежней 119-й строчке, которую занимала в ноябре. Стоит сказать, что год она начинала на 122-м месте, затем была на 124-м, 120-м и 125-м.
Позиции команд из первой десятки также не претерпели изменений.
Рейтинг ФИФА от 23 декабря 2021 года:
1 (1). Бельгия — 1828 очков.
2 (2). Бразилия — 1826.
3 (3). Франция — 1786.
4 (4). Англия — 1755.
5 (5). Аргентина — 1750.
6 (6). Италия — 1740.
7 (7). Испания — 1704.
8 (8). Португалия — 1660.
9 (9). Дания — 1654.
10 (10). Нидерланды — 1653.
…119 (119). Казахстан — 1140.
Напомним, что подопечные Талгата Байсуфинова завершили отборочный цикл чемпионата мира 2022 года на последнем месте в группе D.