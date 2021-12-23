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13:26 (мск), источник: Vesti.kz

Стало известно место сборной Казахстана в рейтинге ФИФА по итогам 2021 года

Сборная Казахстана по футболу узнала свое место в обновленном рейтинге ФИФА, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстан
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Источник: AFP 2021

Команда осталась на прежней 119-й строчке, которую занимала в ноябре. Стоит сказать, что год она начинала на 122-м месте, затем была на 124-м, 120-м и 125-м.

Позиции команд из первой десятки также не претерпели изменений.

Рейтинг ФИФА от 23 декабря 2021 года:

1 (1). Бельгия — 1828 очков.

2 (2). Бразилия — 1826.

3 (3). Франция — 1786.

4 (4). Англия — 1755.

5 (5). Аргентина — 1750.

6 (6). Италия — 1740.

7 (7). Испания — 1704.

8 (8). Португалия — 1660.

9 (9). Дания — 1654.

10 (10). Нидерланды — 1653.

…119 (119). Казахстан — 1140.

Напомним, что подопечные Талгата Байсуфинова завершили отборочный цикл чемпионата мира 2022 года на последнем месте в группе D.

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