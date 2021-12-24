Звезд АПЛ предупредили об опасности на Кубке африканских наций
Правозащитные организации предупреждают звезд английской премьер-лиги об опасности во время проведения Кубка африканских наций по футболу, сообщает Daily Mail.
Правозащитные организации предупреждают звезд английской премьер-лиги об опасности во время проведения Кубка африканских наций по футболу, сообщает Daily Mail.
В последние месяцы в Камеруне обострился конфликт между правительством страны и сепаратистами. Несмотря на дискуссии об отмене турнира, президент Африканской конфедерации футбола Патрис Мотсепе заверил, что соревнования пройдут согласно расписанию.
С позицией Мотсепе несогласны правозащитные организации, которые говорят о реальной опасности для игроков и персонала турнира. По их мнению, Кубок африканских наций стоит отложить или хотя бы перенести матчи из юго-западного региона Камеруна, который на текущий момент считается наиболее опасным.
Отмечается, что в соревнованиях, вероятно, примут участие более 40 футболистов английской премьер-лиги, включая Томаса Партея, Николя Пепе, Мохамеда Эльнени, Эдуара Менди, Рияда Мареза, Мохамеда Салаха, Садио Мане и Наби Кейта.
Так называемый Англоязычный кризис в Камеруне начался в 2017 году, когда группа сепаратистов объявила о независимости Федеративной Республики Амбазонии и начала вооруженную борьбу против правительства Камеруна.
В 2021 году конфликт обострился. Так, например, во время поездки по юго-западу страны талисман турнира лев Мола носил бронежилет поверх своего костюма, а встречи с болельщиками проходили под охраной вооруженных военных.
Из-за вспыхнувшей в 2020 году в мире пандемии коронавируса Кубок африканских наций был перенесен на январь 2021 года. Позже турнир был вновь отложен, он запланирован на период с 9 января по 6 февраля 2022 года.