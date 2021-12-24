Звезд АПЛ предупредили об опасности на Кубке африканских наций

В последние месяцы в Камеруне обострился конфликт между правительством страны и сепаратистами. Несмотря на дискуссии об отмене турнира, президент Африканской конфедерации футбола Патрис Мотсепе заверил, что соревнования пройдут согласно расписанию.

С позицией Мотсепе несогласны правозащитные организации, которые говорят о реальной опасности для игроков и персонала турнира. По их мнению, Кубок африканских наций стоит отложить или хотя бы перенести матчи из юго-западного региона Камеруна, который на текущий момент считается наиболее опасным.

Отмечается, что в соревнованиях, вероятно, примут участие более 40 футболистов английской премьер-лиги, включая Томаса Партея, Николя Пепе, Мохамеда Эльнени, Эдуара Менди, Рияда Мареза, Мохамеда Салаха, Садио Мане и Наби Кейта.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--08d66b7afbf4bd071ec5" data-vnd="08d66b7afbf4bd071ec5" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=08d66b7afbf4bd071ec5" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Так называемый Англоязычный кризис в Камеруне начался в 2017 году, когда группа сепаратистов объявила о независимости Федеративной Республики Амбазонии и начала вооруженную борьбу против правительства Камеруна.

В 2021 году конфликт обострился. Так, например, во время поездки по юго-западу страны талисман турнира лев Мола носил бронежилет поверх своего костюма, а встречи с болельщиками проходили под охраной вооруженных военных.