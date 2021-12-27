Главный тренер сборной Польши Соуза подписал контракт с «Фламенго»

По информации источника, в тренерский штаб Соузы во «Фламенго» войду шесть специалистов.

Отмечается, что португалец приступит к работе с бразильским клубом в 2022 году.

Ранее сообщалось, что Соуза хочет покинуть сборную Польши, чтобы возглавить «Фламенго».