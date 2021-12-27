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16:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Главный тренер сборной Польши Соуза подписал контракт с «Фламенго»

Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза подписал контракт с «Фламенго», сообщает журналист Вене Касагранде в Twitter.

Польша
Россия
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Источник: AP 2021

По информации источника, в тренерский штаб Соузы во «Фламенго» войду шесть специалистов.

Отмечается, что португалец приступит к работе с бразильским клубом в 2022 году.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее сообщалось, что Соуза хочет покинуть сборную Польши, чтобы возглавить «Фламенго».

Напомним, 24 марта 2022 года сборная Польши встретится с национальной командой России в полуфинальном стыковом матче за право выхода на чемпионат мира 2022 года.

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