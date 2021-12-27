Россия ближе к попаданию на ЧМ? Скандал в сборной Польши: почему там ушел главный тренер и кто его заменит
Соузу считают предателем.
Соузу считают предателем.
Из-за поражения от Хорватии (0:1) сборная России не смогла отобраться на чемпионат мира 2022 напрямую. Теперь команде Валерия Карпина нужно пройти стыковые игры — 24 марта обыграть сборную Польши, а 29 в случае победы — победителя пары Швеция — Чехия.
Поляки выглядят однозначными фаворитами нашей пары — в конце концов за них выступает Роберт Левандовски, который был главным претендентом на получение «Золотого мяча» в этом году. Но неожиданно польская сборная столкнулась с трудностями — главный тренер Паулу Соуза объявил президенту Федерации футбола Польши Чезаре Кулеше, что хочет покинуть свой пост. Ниже — все о причинах и последствиях этого шага португальца, которого поляки считают предателем и обманщиком.
Все просто — тренер получил щедрое предложение от бразильского «Фламенго». Контракт Соузы со сборной Польши истекает по окончании стыковых матчей, и в случае непопадания на ЧМ перспективы у тренера были туманные. А тут подвернулся «Фламенго», предложивший коучу контракт на 2,5 года. Соуза не может ждать, так как календарь чемпионата Бразилии не соотносится с европейским — а значит, в марте его услуги «Фламенго» уже не потребуются, так как закрывать позицию тренера нужно уже сейчас.
Но все не так просто. В контракте Соузы с польской федерацией футбола не прописаны условия расторжения договора по инициативе тренера. Польские СМИ пишут, что в федерации собираются получить компенсацию от «Фламенго» в 300 тысяч евро. Сам бразильский клуб не спешит расставаться с деньгами и рассчитывает, что Соуза урегулирует этот вопрос самостоятельно. По факту договор с португальцем еще не расторгнут, но в Польше не могут представить, что тот продолжит тренировать сборную после такого поступка.
«Это крайне безответственное заявление, которое не соотносится с предыдущими заявлениями тренера», — комментирует запрос Соузы президент ФФП Чезаре Кулеша.
«Я не видел ничего подобного в мировом футболе, — возмущается бывший тренер сборной Франтишек Смуда. — Каждый тренер сборной должен иметь амбиции добиться чего-то в стране, в которой работает. Если бы у Соузы были яйца, он доказал бы, что наша сборная не слабая, в ней есть много талантливых футболистов и с ней можно добиться успеха».
В недоумении и Роберт Левандовски. «Роберт разочарован и шокирован решением тренера», — сказала пресс-секретарь форварда «Баварии» Моника Бондарович.
«Я чувствую себя неудачником, — анонимно сказал один из футболистов сборной журналисту Михалу Палу. — Я столько раз защищал его и заступался за него, но он выстрелил мне в спину. Он потерял мое уважение».
Федерация футбола Польши уже привлекла юристов для расторжения контракта с Соузой на выгодных для нее условиях. В федерации собираются сослаться на правила ФИФА, в которых говорится о возмещении убытков и дисциплинарной ответственности, если контракт будет нарушен тренером подобным образом.
Паулу проработал в сборной Польши 11 месяцев. При нем сборная неубедительно выступила на Евро-2020 (1 очко в группе) и заняла второе место после Англии в группе отбора на ЧМ. При этом команда получала комплименты за смелый прессингующий футбол, который сборной прививал Соуза. Теперь Польше нужно в срочном порядке искать тренера, который подготовит сборную к важнейшим стыковым матчам, от которых будет зависеть попадание на ЧМ.
Главным претендентом на пост главного тренера называют Адама Навалку, который возглавлял сборную в период с 2013 по 2018 год. При нем Польша отобралась на ЧМ-2018, где не вышла из группы, а также на Евро-2016, в котором дошла до четвертьфинала (лучший результат национальной команды в XXI веке). Под его руководством команда провела 51 матч, в котором одержала 27 побед и 13 раз сыграла вничью.
Проблема в том, что Навалка больше двух лет находится в статусе безработного. Адам покинул сборную после ЧМ-2018, так как боялся, что не сможет провести грамотную смену поколений, которая назрела в национальной команде. Навалка подписал контракт с «Лехом», но был уволен всего после 11 игр у руля команды. С тех пор он не работал, хотя получал приглашения из Китая, а также национальных федераций Армении и Ирана. По сообщениям СМИ, Навалка не спешил возвращаться к работе из-за продолжающейся пандемии коронавируса, но готов сделать исключение для сборной Польши.
Но у Навалки есть и условие — он хочет получить возможность уйти из сборной после стыковых матчей. Таким образом даже в случае выхода на ЧМ Польше все же придется искать нового главного тренера.
Второй кандидат на пост главного тренера — Чеслав Михневич, который до октября 2021 возглавлял «Легию» и вместе с ней обыгрывал «Спартак» в Москве в матче Лиги Европы. В Польше отмечают, что Михневич — осторожный и закрытый тренер, неплохой тактик и прагматик. Чеслав не выдающийся коуч, но может за короткий промежуток времени встряхнуть команду и подготовить ее к важнейшей игре с Россией. К тому же Михневич с 2017 по 2020 работал со сборной Польши U-21 и хорошо знаком со многими футболистами, которые сейчас выступают в первой команде.
В любом случае, сборную Польши ждут перемены, и не факт, что они пойдут ей на пользу. Соуза ставил сложный, но современный и интенсивный футбол, в который здорово вписывались многочисленные польские легионеры, играющие в сильных европейских лигах. Какой предстанет Польша в марте — загадка, на которую пока невозможно разгадать. По крайней мере, пока история с увольнением Соузы не получит продолжения.