Россия ближе к попаданию на ЧМ? Скандал в сборной Польши: почему там ушел главный тренер и кто его заменит

Из-за поражения от Хорватии (0:1) сборная России не смогла отобраться на чемпионат мира 2022 напрямую. Теперь команде Валерия Карпина нужно пройти стыковые игры — 24 марта обыграть сборную Польши, а 29 в случае победы — победителя пары Швеция — Чехия.

Поляки выглядят однозначными фаворитами нашей пары — в конце концов за них выступает Роберт Левандовски, который был главным претендентом на получение «Золотого мяча» в этом году. Но неожиданно польская сборная столкнулась с трудностями — главный тренер Паулу Соуза объявил президенту Федерации футбола Польши Чезаре Кулеше, что хочет покинуть свой пост. Ниже — все о причинах и последствиях этого шага португальца, которого поляки считают предателем и обманщиком.

Почему Соуза решил уйти

Все просто — тренер получил щедрое предложение от бразильского «Фламенго». Контракт Соузы со сборной Польши истекает по окончании стыковых матчей, и в случае непопадания на ЧМ перспективы у тренера были туманные. А тут подвернулся «Фламенго», предложивший коучу контракт на 2,5 года. Соуза не может ждать, так как календарь чемпионата Бразилии не соотносится с европейским — а значит, в марте его услуги «Фламенго» уже не потребуются, так как закрывать позицию тренера нужно уже сейчас.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CPkjP1pAGo_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CPkjP1pAGo_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CPkjP1pAGo_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Paulo Sousa (@paulosousa6official)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Но все не так просто. В контракте Соузы с польской федерацией футбола не прописаны условия расторжения договора по инициативе тренера. Польские СМИ пишут, что в федерации собираются получить компенсацию от «Фламенго» в 300 тысяч евро. Сам бразильский клуб не спешит расставаться с деньгами и рассчитывает, что Соуза урегулирует этот вопрос самостоятельно. По факту договор с португальцем еще не расторгнут, но в Польше не могут представить, что тот продолжит тренировать сборную после такого поступка.

«Это крайне безответственное заявление, которое не соотносится с предыдущими заявлениями тренера», — комментирует запрос Соузы президент ФФП Чезаре Кулеша.

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«Я не видел ничего подобного в мировом футболе, — возмущается бывший тренер сборной Франтишек Смуда. — Каждый тренер сборной должен иметь амбиции добиться чего-то в стране, в которой работает. Если бы у Соузы были яйца, он доказал бы, что наша сборная не слабая, в ней есть много талантливых футболистов и с ней можно добиться успеха».

В недоумении и Роберт Левандовски. «Роберт разочарован и шокирован решением тренера», — сказала пресс-секретарь форварда «Баварии» Моника Бондарович.

«Я чувствую себя неудачником, — анонимно сказал один из футболистов сборной журналисту Михалу Палу. — Я столько раз защищал его и заступался за него, но он выстрелил мне в спину. Он потерял мое уважение».

Федерация футбола Польши уже привлекла юристов для расторжения контракта с Соузой на выгодных для нее условиях. В федерации собираются сослаться на правила ФИФА, в которых говорится о возмещении убытков и дисциплинарной ответственности, если контракт будет нарушен тренером подобным образом.

Кто заменит Соузу

Паулу проработал в сборной Польши 11 месяцев. При нем сборная неубедительно выступила на Евро-2020 (1 очко в группе) и заняла второе место после Англии в группе отбора на ЧМ. При этом команда получала комплименты за смелый прессингующий футбол, который сборной прививал Соуза. Теперь Польше нужно в срочном порядке искать тренера, который подготовит сборную к важнейшим стыковым матчам, от которых будет зависеть попадание на ЧМ.

Главным претендентом на пост главного тренера называют Адама Навалку, который возглавлял сборную в период с 2013 по 2018 год. При нем Польша отобралась на ЧМ-2018, где не вышла из группы, а также на Евро-2016, в котором дошла до четвертьфинала (лучший результат национальной команды в XXI веке). Под его руководством команда провела 51 матч, в котором одержала 27 побед и 13 раз сыграла вничью.

Проблема в том, что Навалка больше двух лет находится в статусе безработного. Адам покинул сборную после ЧМ-2018, так как боялся, что не сможет провести грамотную смену поколений, которая назрела в национальной команде. Навалка подписал контракт с «Лехом», но был уволен всего после 11 игр у руля команды. С тех пор он не работал, хотя получал приглашения из Китая, а также национальных федераций Армении и Ирана. По сообщениям СМИ, Навалка не спешил возвращаться к работе из-за продолжающейся пандемии коронавируса, но готов сделать исключение для сборной Польши.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BHariHMheOe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BHariHMheOe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BHariHMheOe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Adam Nawałka ⚽ (@adam_nawalka)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

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Но у Навалки есть и условие — он хочет получить возможность уйти из сборной после стыковых матчей. Таким образом даже в случае выхода на ЧМ Польше все же придется искать нового главного тренера.

Второй кандидат на пост главного тренера — Чеслав Михневич, который до октября 2021 возглавлял «Легию» и вместе с ней обыгрывал «Спартак» в Москве в матче Лиги Европы. В Польше отмечают, что Михневич — осторожный и закрытый тренер, неплохой тактик и прагматик. Чеслав не выдающийся коуч, но может за короткий промежуток времени встряхнуть команду и подготовить ее к важнейшей игре с Россией. К тому же Михневич с 2017 по 2020 работал со сборной Польши U-21 и хорошо знаком со многими футболистами, которые сейчас выступают в первой команде.