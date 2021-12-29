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29 декабря, источник: Спорт-Экспресс

Польша расторгла контракт с главным тренером Паулу Соузой

Президент Польского футбольного союза (PZPN) Чезаре Кулеша сообщил о прекращении сотрудничества с главным тренером сборной Польши Паулу Соузой.

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«Как Правление Польского футбольного союза мы единогласно приняли решение о расторжении контракта с Паулу Соузой. В рамках соглашения бывший селекционер выплатит компенсацию PZPN в соответствии с ожиданиями федерации», — написал Кулеша в Twitter.

Ранее сообщалось, что Соуза подписал контракт с «Фламенго» и приступит к работе с бразильским клубом в начале 2022 года.

Напомним, 24 марта 2022 года сборная Польши встретится с национальной командой России в полуфинальном стыковом матче за право выхода на чемпионат мира 2022 года.

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