Польша расторгла контракт с главным тренером Паулу Соузой
Президент Польского футбольного союза (PZPN) Чезаре Кулеша сообщил о прекращении сотрудничества с главным тренером сборной Польши Паулу Соузой.
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Президент Польского футбольного союза (PZPN) Чезаре Кулеша сообщил о прекращении сотрудничества с главным тренером сборной Польши Паулу Соузой.
«Как Правление Польского футбольного союза мы единогласно приняли решение о расторжении контракта с Паулу Соузой. В рамках соглашения бывший селекционер выплатит компенсацию PZPN в соответствии с ожиданиями федерации», — написал Кулеша в Twitter.
Ранее сообщалось, что Соуза подписал контракт с «Фламенго» и приступит к работе с бразильским клубом в начале 2022 года.
Напомним, 24 марта 2022 года сборная Польши встретится с национальной командой России в полуфинальном стыковом матче за право выхода на чемпионат мира 2022 года.