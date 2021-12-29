Польша расторгла контракт с главным тренером Паулу Соузой

«Как Правление Польского футбольного союза мы единогласно приняли решение о расторжении контракта с Паулу Соузой. В рамках соглашения бывший селекционер выплатит компенсацию PZPN в соответствии с ожиданиями федерации», — написал Кулеша в Twitter.

Ранее сообщалось, что Соуза подписал контракт с «Фламенго» и приступит к работе с бразильским клубом в начале 2022 года.