Футболисты сборной Китая должны свести татуировки
Футболисты, выступающие за сборную Китая, должны свести свои татуировки. Появление новых на их телах строжайше запрещено.
Футболисты, выступающие за сборную Китая, должны свести свои татуировки. Появление новых на их телах строжайше запрещено.
Татуировки спортсменов в последнее время стали приковывать к себе большое внимание в Китае, и некоторые игроки используют майки с длинными рукавами, чтобы прикрыть нательные изображения.
Китайская спортивная администрация во вторник выступила со специальным заявлением на эту тему. «Все татуировки должны быть сведены. В особых случаях они должны быть прикрыты во время тренировок и соревнований по согласованию с командой», — говорится в заявлении, текст которого приводит Mathrubhumi.com. Особенное внимание будет уделено командам U-20 и более молодым возрастам. При подписании контрактов работодатели будут обращать внимание на татуировки.