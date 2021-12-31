СМИ: чемпион мира по футболу Фабио Каннаваро может возглавить сборную Польши

По информации источника, представители Каннаваро связались с федерацией, предложение на данный момент рассматривается.

29 декабря пост главного тренера сборной Польши покинул португалец Паулу Соуза, который возглавлял команду с 21 января. Под его руководством поляки вышли в плей-офф европейского отбора на чемпионат мира 2022 года, где встретятся со сборной России. Игра пройдет 24 марта в Москве на стадионе «Лужники», ее победитель 29 марта на своем поле встретится с сильнейшим в противостоянии команд Швеции и Чехии.

Каннаваро 48 лет, последним местом работы итальянца была сборная Китая, параллельно он тренировал китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд». Также он был наставником китайского «Тяньцзинь Цюаньцзань» и «Ан-Насра» из Саудовской Аравии.