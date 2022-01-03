Карпин резко пошутил про российский футбол

Карпин опубликовал фото с отдыха. На нем специалист запечатлен во время подводного плавания. «Куда плыть? Фиг поймешь», — подписал он снимок.

Подписчики в комментариях стали шутить, что главный тренер сборной ищет на дне российский футбол. «Он там, даже искать не надо», — ответил на это Карпин.

Ранее 3 января нападающий «Ростова» Николай Комличенко описал наставника национальной команды по футболу тремя словами. «Карпин — это топ-тренер, топ-мотиватор и топ-человек», — заявил футболист. Он отметил, что у наставника национальной команды нет отрицательных сторон.