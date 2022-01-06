Обамеянг заразился коронавирусом на вечеринке перед началом Кубка африканских наций

Согласно сведениям источника, накануне Обамеянг был замечен на вечеринке в Дубае. На ней также присутствовал другой футболист сборной Габона, ныне выступающий за «Ниццу», Марио Лемина — у него также выявлен COVID-19.

Обамеянг и Лемина получили весомую порцию критики от футбольной общественности за неосторожность накануне важного международного турнира. Оба игрока являются ключевыми в сборной Габона, но не помогут своей команде как минимум в первом матче, который состоится 10 января.