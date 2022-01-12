Скандал на Кубке Африки: судья дважды досрочно дал финальный свисток, Тунис отказался вернуться на поле

Главный арбитр матча Джанни Сиказве дважды давал финальный свисток преждевременно. Сначала он сделал это на 86-й минуте, а затем — за 13 секунд до того, как истекли 90 минут.

Судья не компенсировал ни одной минуты. Это вызвало протест сборной Туниса. При этом во втором тайме было два пенальти, удаление, девять замен и просмотр момента ВАР.