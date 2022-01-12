Скандал на Кубке Африки: судья дважды досрочно дал финальный свисток, Тунис отказался вернуться на поле
Скандалом завершился матч Кубка африканских наций между сборным Туниса и Мали (0:1).
Тунис
Мали
Главный арбитр матча Джанни Сиказве дважды давал финальный свисток преждевременно. Сначала он сделал это на 86-й минуте, а затем — за 13 секунд до того, как истекли 90 минут.
Судья не компенсировал ни одной минуты. Это вызвало протест сборной Туниса. При этом во втором тайме было два пенальти, удаление, девять замен и просмотр момента ВАР.
Уже после завершения игры было решено, что команды должны доиграть еще три минуты. Информация об этом появилась через 20 минут после завершения игры. Футболисты сборной Мали вернулись, но тунисцы отказались возвращаться на поле.