Гол Салаха принес Египту первые очки на Кубке африканский наций

Единственный гол в матче на 69-й минуте забил нападающий английского «Ливерпуля» Мохамед Салах с передачи Амра Эль-Сулейя. На 84-й минуте главный арбитр встречи после просмотра видео отменил гол нападающего Гвинеи-Бисау Мама Бальде.

Египет, проигравший первую игру на турнире Нигерии, набрал первые очки в Кубке африканский наций и поднялся в своей группе на второе место. Гвинея-Бисау с одним очком располагается на третьем месте. Лидером группы D является сборная Нигерии (6 очков), последнее место занимает Судан (1).