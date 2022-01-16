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01:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Салаха принес Египту первые очки на Кубке африканский наций

15 января на стадионе «Румде Аджия» в Камеруне в рамках 2-го тура группы D Кубка африканских наций Гвинея-Бисау встречалась с Египтом.

Египет
Гвинея-Биссау
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Источник: AFP 2021

Матч закончился минимальной победой египтян со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 69-й минуте забил нападающий английского «Ливерпуля» Мохамед Салах с передачи Амра Эль-Сулейя. На 84-й минуте главный арбитр встречи после просмотра видео отменил гол нападающего Гвинеи-Бисау Мама Бальде.

Египет, проигравший первую игру на турнире Нигерии, набрал первые очки в Кубке африканский наций и поднялся в своей группе на второе место. Гвинея-Бисау с одним очком располагается на третьем месте. Лидером группы D является сборная Нигерии (6 очков), последнее место занимает Судан (1).

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