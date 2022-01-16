Сборная Польши нацелилась на Шевченко

Федерация футбола Польши начала переговоры с 45-летним украинским тренером. Пост главного тренера национальной команды в декабре 2021-го покинул Паулу Соуза. СМИ также утверждали, что сборную Польши может возглавить Станислав Черчесов.

15 января Шевченко покинул пост главного тренера итальянского «Дженоа». Он возглавил команду 7 ноября. За это время команда под его руководством проиграла семь матчей из 11.

До «Джеона» Шевченко был главным тренером сборной Украины. Он покинул команду в августе 2021-го после чемпионата Европы. Таким образом, «Дженоа» был первым клубом в тренерской карьере украинца.