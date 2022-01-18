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11:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Роналду получил специальный приз от ФИФА за рекорд по количеству голов за сборную

Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал обладателем специального приза The Best от ФИФА.

Португалия
Манчестер ЮнайтедОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: AP 2021
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Международная федерация футбола отметила достижение Роналду в прошлом году: он побил мировой рекорд по голам за сборную. Забив два мяча в ворота Ирландии (2:1) в 4-м туре квалификационного этапа ЧМ-2022, Криштиану со 111 мячами опередил экс-форварда сборной Ирана Али Даеи (109).

Напомним, Роналду стал шестым в голосовании за «Золотой мяч» по итогам 2021 года. Награду выиграл Лионель Месси, она стала для него седьмой. Португалец является пятикратным обладателем «Золотого мяча».

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Роналду принял участие в 16 матчах, в которых забил восемь голов.

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