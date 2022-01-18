Карпин назвал главное отличие испанских футболистов от российских

Специалист назвал главным преимуществом испанцев профессионализм, который им прививают с детских лет. В качестве примера он рассказал, что испанцам достаточно один раз рассказать о правильном питании, чтобы они всю карьеру соблюдали диету. «Для испанских футболистов запомнить пять розыгрышей стандартов — это норма. А для российских футболистов — много, три бы запомнить», — добавил Карпин.

Сборной России необходимо принять участие в стыковых матчах для попадания на чемпионат мира 2022 года. 24 марта команда примет в Москве поляков. В случае победы команде Карпина предстоит побороться за путевку на мундиаль с лучшей командой из пары Швеция — Чехия.