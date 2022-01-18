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18Мехди Дакаев защитил чемпионский пояс на турнире Eagle FC 43
16:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кубок Африки — мрак и уныние. Такая же участь скоро ждет и чемпионаты мира

Вместо праздника — сплошная серость.

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Источник: AFP 2021

Африка — больше не лихая и безбашенная

Кубок Африки — главное футбольное событие января. Во всяком случае, теоретически. Есть звезды: Мо Салах, Садио Мане, Эдуар Менди, Себастьян Аллер и так далее. Уникальный и неповторимый африканский колорит. Плюс атмосфера большого турнира сборных — когда люди играют за свою страну, это всегда дополнительный драйв.

На первый взгляд, есть все ингредиенты для забористого и запоминающегося коктейля. Но пока на выходе получается невероятно тоскливое зрелище, не вызывающее вообще никаких эмоций. И требуется приложить немало усилий, чтобы выдержать просмотр хотя бы одного тайма даже игры с яркой афишей.

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Чтобы не быть голословным (в конце концов, мои личные ощущения — это мое дело и мои проблемы), приведу немного статистики. За два тура группового этапа (это 24 матча) на Кубке Африки-2021 забит 41 гол. Средняя результативность — 1,70 мяча за игру. И это еще повезло со встречами Кот-д’Ивуар — Сьерра-Леоне (2:2) и Тунис — Мавритания (4:0), сыгранными в воскресенье. Без них результативность была бы еще более унылой.

Самый популярный счет на турнире — 1:0, так завершились 10 матчей. Плюс уже три раза случались нулевые ничьи. То есть больше чем в половине матчей на Кубке Африки (13 из 24) забит один мяч или голов нет вовсе.

Для сравнения: на Евро-2020, который проходил в том же формате, средняя результативность после двух первых туров группового этапа составляла 2,29 гола за игру (55 мячей в 24 матчах). Хотя согласно устоявшимся стереотипам как раз африканский футбол должен быть лихим и безбашенным, а европейский — строгим и тактическим.

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На деле же лихость и безбашенность остались в прошлом — в детских и подростковых воспоминаниях о 1990-х, когда та же Нигерия шокировала всех, выигрывая Олимпиаду-1996, а за два года до этого едва не высадив Италию с ЧМ-1994. Тогда казалось, что добавить еще тактической грамотности и выучки — и сборные из Черной Африки станут реально грозной силой на мундиалях на постоянной основе.

Усреднение уровня

Почему Кубок Африки так невероятно тосклив (и тут нельзя оправдать это погодой, как на турнире-2019, который проходил летом (!) в Египте (!!) со всеми вытекающими)?

Одна из основных причин (помимо размывания среднего уровня турнира после расширения числа участников с 16 до 24 команд) — усреднение уровня игроков. Нелепых вратарей, защитников без малейшего понятия о тактике и нападающих-самородков, которые по поводу и без шли в дриблинг, давно нет. Значительная часть футболистов прошла обучение в академиях европейских клубов. Кто-то родился в той же Франции, а потом решил играть за историческую родину, кто-то уехал в Европу в юном возрасте.

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Например, в заявке сборной Сенегала — одного из фаворитов Кубка Африки — из 28 человек 10 родились за пределами страны, главным образом во Франции. А из оставшихся 18 только четверо уехали в Европу в возрасте 20 лет и старше — подавляющее большинство покинуло Сенегал в 17−18 лет. Соответственно, их тоже можно считать выпускниками европейских академий.

Точно такая же ситуация и в командах поскромнее. Например, Гвинея-Бисау — одна из немногих бывших португальских колоний в Африке. Из 24 человек, заявленных на турнир, только один перебрался в Европу в возрасте 20 лет и старше. Многие, родившись в Африке, оказались в Португалии и вовсе в возрасте 10−12 лет, тренируясь в местных школах.

Соответственно, на выходе получается много футболистов уровня нижней части турнирной таблицы французской лиги 1 или чемпионата Португалии, а то и вовсе второго дивизиона, там же и выращенных, которые играют друг с другом, но в майках национальных сборных. И это бьет по уровню и зрелищности.

Мрачное будущее ЧМ

Казалось бы, все это — локальные проблемы Кубка Африки. Не нравится — не смотри. Но история на самом деле куда глубже, чем может показаться на первый взгляд. Потому что эти тоска и уныние уже совсем скоро перекинутся и на чемпионат мира. На ЧМ-2026 сыграют уже 48 сборных, а квота Африки расширится с пяти до девяти команд. Соответственно, увеличится процент серых и проходных матчей.

Понятно, что вопрос размывания уровня ЧМ ведется с тех пор, как ФИФА приняла решение об увеличении числа участников финального турнира. Но в свете вероятного перекраивания международного календаря и проведения мундиалей раз в два года такой вот тоскливый Кубок Африки совершенно точно не на руку сторонникам реформ и боссам ФИФА.

Впрочем, у Джанни Инфантино и компании наверняка найдется что ответить. Например, про народную радость. Когда сейчас на Кубке Африки Сьерра-Леоне неожиданно сыграла вничью с Кот-д’Ивуаром, в стране, много лет страдавшей от непрерывных гражданских войн, был настоящий праздник. Представляете, что будет, выйди Сьерра-Леоне на чемпионат мира? А если турнир будет проходить раз в два года, то и шансов на это будет больше… Ну и далее по тексту.

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Разумные же аргументы против услышаны не будут.

Автор: Дмитрий Гирин

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