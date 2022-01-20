Кошмар на Кубке Африки — трое погибших: кто и почему расстрелял сборную Того?

В этом году Кубок африканских наций не перестает удивлять количеством диких историй. В турнире принимает участие сборная Коморских островов и Малави, но нет Того с Эммануэлем Адебайором — сборной, которая больше десяти лет назад покинула Кубок африканских нации из-за нападения сепаратистов в Анголе.

8 января 2010 года автобус команды попал под обстрел, в результате которого тоголезцы потеряли помощника главного тренера, водителя и пресс-атташе. Рассказываем, как поездка сборной Того на главный африканский турнир обернулась трагедией, из-за которой в стране объявили трехдневный траур.

Сборная Того должна была играть все матчи в провинции Кабинда. Что это за территория

В 2010 году Кубок африканских наций проходил в Анголе, которая после независимости от Португалии получила эксклав к северу от основной части страны — провинцию Кабинда. Эта территория находится в 40 км от Анголы и граничит с Конго и Демократической Республикой Конго.

Кабинда — важная территория для Анголы. Здесь находится крупнейший порт страны, а также залежи нефти и алмазов. Но после обретения независимости в 1975 году в провинции появился фронт за освобождение анклава Кабинда — FLEC. Он до сих пор добивается отделения территории от Анголы и независимости самопровозглашенного государства, ведя вооруженную борьбу против правительства страны.

Тем не менее этот факт не остановил Африканскую конфедерацию футбола. Организация все равно доверила Анголе проведение турнира, хотя видела, что среди принимающих городов была провинция Кабинда.

После жеребьевки сборная Того узнала соперников по групповому этапу — ими стали Кот-д’Ивуар, Гана и Буркина-Фасо. Все свои матчи тоголезцы должны были провести в Кабинде, поэтому команда готовилась к Кубку африканских наций в 100 км от провинции — городе Пуэнт-Нуар в Конго. Еще до старта турнира лидер и капитан сборной Того Эммануэль Адебайор прекрасно осознавал, куда отправляется его команда.

«Мы родились в Африке, поэтому знакомы с особенностями нашего континента. Некоторые люди будут опасаться, что вполне естественно. Но я хочу поехать в одну из стран моего родного континента, морально я готов к Кабинде», — утверждал Адебайор в интервью BBC.

Автобус обстреливали из пулеметов и автоматов на протяжении получаса. В результате атаки трое человек погибли, а еще девять — ранены

Делегация сборной Того решила преодолеть 100 км пути на автобусе — самолет обошелся бы им в приличную сумму, несмотря на небольшое расстояние. Уже на границе к тоголезцам присоединились солдаты из Анголы, которые сопровождали их через джунгли.

«Мы спокойно пересекли границу, некоторые слушали музыку, а через 15 минут послышались выстрелы. Сначала мы посмеялись, кто-то даже пошутил, но вскоре последовала интенсивная стрельба», — вспомнил полузащитник сборной Того Яо Жуниор Сенайя.

Первым, в кого угодила пуля, стал журналист и комментатор Станислас Оклоо. Он стоял в автобусе, чтобы снять видео их прибытия в Анголу, но попал под обстрел, скончавшись уже в больнице.

«В нас стреляли, как в бродячих собак, и мы были вынуждены прятаться за креслами и 20 минут лежать на полу автобуса, чтобы в нас не попали пули», — рассказывал полузащитник Того Томас Доссеви, выступавший за французский «Нант».

Вратаря Коджови Обилале вообще настигла паническая атака. Он получил страшное ранение, из-за которого позже пришлось покончить с футболом — помешала продолжить карьеру хромота.

«Я услышал пулеметную стрельбу. Хотел спрятаться, но меня как будто пригвоздили к сидению. Живот и спина были в крови, я стал паниковать и кричать: “Я не хочу умирать, я хочу видеть дочь и сына”, — вспоминал Обилале.

Коджови Обилале в больнице весной 2010 года | Источник: AFP 2021

На месте скончались водитель автобуса Марио Аджуа и помощник главного тренера Амелете Абало. Стрельба длилась около получаса, но многим казалось, что гораздо дольше.

«Если бы не охрана, мы бы все погибли. Это одно из самых страшных событий, которые я пережил», — рассказывал нападающий «Манчестер Сити» Эммануэль Адебайор.

Ответственность за нападение взял на себя фронт за освобождение анклава Кабинда — FLEC: «Мы не террористы, нападение не было направлено против наших тоголезских братьев. Каждый раз, когда Вооруженные силы Кабинды видят ангольский конвой, они открывают огонь. Мы ничего не имеем против наших африканских братьев, и нам нравится футбол», — отмечал лидер фронта Родригеш Мингаш.

Сборная Того отказалась от участия в Кубке Африканских наций. На этом настояло правительство страны

Ходили слухи, что группа игроков все равно хотела выступить на турнире. Но премьер-министр Того Жилбер Унгбо приказал команде вернуться домой, потребовав от властей Анголы публичных извинений. Он объявил трехдневный траур на территории всей страны.

Спустя три дня после обстрела сборную Того сняли с Кубка африканских наций за неявку на первую игру против Ганы, а также оштрафовали на 50 тысяч долларов за вмешательство в футбол государства. Впоследствии дело дошло даже до двухлетней дисквалификации, но усилиями президента ФИФА Зеппа Блаттера ее все же отменили.

Власти Анголы назвали нападение актом терроризма. Уже через два дня ангольская полиция задержала двух подозреваемых, а позже их число возросло до 9. В августе 2010-го суд Анголы приговорил участников фронта к тюремному сроку от трех до пяти лет.

Трагедию сборной Того вспоминают до сих пор. В 2019 году вратарь Коджови Обилале, вынужденно завершивший карьеру, получил специальную награду от Африканской конфедерации футбола за мужество, проявленное в Анголе.

К сожалению, в этом году Того тоже не участвует в Кубке африканских нации, но уже по другой причине — сборная не прошла квалификацию. В ней нет лидера и главной звезды Эммануэля Адебайора, который в 37 лет больше похож на Боба Марли, нежели на футболиста, пытающегося найти новый клуб.