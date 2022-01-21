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00:21 (мск), источник: ТАСС

Стали известны все пары ⅛ финала Кубка африканских наций по футболу

ТАСС, 21 января. Определились все пары ⅛ финала Кубка африканских наций по футболу. Турнир проходит в Камеруне.

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Источник: AFP 2021

В четверг матчами группы F завершился групповой этап. Сборная Мали со счетом 2:0 обыграла команду Мавритании и заняла первое место в квартете, набрав семь очков в трех матчах. Матч Гамбия — Тунис завершился со счетом 1:0, команды заняли второе (семь очков) и третье (3) места соответственно. Сборная Мавритании стала четвертой (0).

В Кубке африканских наций участвуют 24 команды, поделенные на шесть групп. В плей-офф вышли две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие из шести команд, занявших третье место.

В ⅛ финала пройдут матчи Камерун — Коморские острова, Буркина-Фасо — Габон, Сенегал — Кабо-Верде, Гвинея — Гамбия, Марокко — Малави, Нигерия — Тунис, Кот-д'Ивуар — Египет, Мали — Экваториальная Гвинея. Встречи состоятся с 23 по 26 января.

Кубок африканских наций является крупнейшим международным турниром в Африке среди сборных. В прошлом году турнир был перенесен из-за коронавируса. Турнир завершится 6 февраля.

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