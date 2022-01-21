Грандиозный судейский скандал, Алжир опозорился и не смог превзойти мировой рекорд Италии, Камерун нашел наследника Это’О. Главные события Кубка Африки

Новый герой «Неукротимых львов»

К окончанию группового этапа участники Кубка Африки словно вспомнили о том, что они выступают на главном турнире зимы и данному статусу нужно как минимум пытаться соответствовать. Пошла вверх результативность, хотя у ряда сборных с этим в принципе не было никаких проблем, а камерунец Венсан Абубакар один забил больше, чем многие команды.

В принципе, 29-летний футболист всегда выделялся результативностью. В «Лорьяне», «Порту» и «Бешикташе», с которым Абубакар в прошлом сезоне выиграл чемпионат Турции, у него было несколько сезонов с двузначным количеством мячей. Кому-то могло показаться, что переезд в Саудовскую Аравию означает лишь желание заработать, однако на домашнем Кубке Африке Абубакар демонстрирует скорострельность, которой в сборной у него прежде никогда не было.

Пять мячей в трех турах — почти космический уровень. В этом столетии данной отметки на Кубке Африки дважды достигал только один человек — легенда «Неукротимых львов» Самюэль Это’О. Он и сейчас всегда рядом с национальной командой, а перед стартом турнира футболистов напутствовал еще и герой ЧМ-1990 великий Роже Милла.

Может быть, именно магия звезд прошлого, а также родные стены так подействовали на Абубакара? Точного ответа нет, но камерунские эксперты поражены игрой своего бомбардира и отмечают, что прежде он никогда не был на первых ролях, хотя является пятым снайпером в истории сборной и провел за нее более восьмидесяти матчей. Кто-то говорит, что он слишком скромный для роли примы и даже сейчас находится в тени Шупо-Мотинга и Токо-Экамби. Но главное — Абубакар умеет выйти на первые роли, когда это нужно больше всего. Как в финале Кубка Африки-2017, когда ему удалось стать идеальным джокером и забить на последних минутах победный гол в ворота Египта. Сейчас же он главная надежда хозяев на шестой чемпионский титул.

Коморская сказка

Чем хороши большие турниры сборных — так это появлением команд-золушек, на которых перед стартом не ставит никто, а они влюбляют в себя миллионы нейтральных болельщиков. На этом Кубке Африки бесспорный фаворит в данной номинации — Коморские острова, затерянная в Индийском океане бывшая колония Франции, часть которой до сих пор является заморским департаментом европейского государства, а другая провозгласила независимость в 1975 году.

Непростой оказалась и судьба футбола на Коморах. В Африканскую конфедерацию (КАФ) островное государство вступило только в 2003 году, а внесенные в реестр ФИФА первые официальные матчи сборной состоялись пару лет спустя. Нынешний Кубок Африки — первый крупный турнир для «Целакантов». Это само по себе грандиозное событие, и у островитян были все основания гордиться достойными поражениями от Габона (0:1) и Марокко (0:2).

Однако в заключительном туре они совершили настоящий подвиг, оставив за бортом одного из грандов африканского футбола — Гану. Да, «Черные звезды» сами осложнили себе жизнь ранним удалением, но, имея в составе игроков уровня Томаса Парти, братьев Айю и восходящей звезды лиги 1 Сулеманы, негоже проигрывать 132-й команде рейтинга ФИФА. Первый гол Комор в Кубке Африки забил уже давно играющий за «Црвену Звезду» Бен Набуан, а героем нации стал автор дубля Могни — 30-летний уроженец Парижа, выступающий всего лишь в третьем французском дивизионе.

Чемпионская катастрофа

Перед стартом турнира действующий чемпион континента — Алжир — считался одним из фаворитов. Беннасер, Марез, Фегули, Слимани, Бенсебаини… С таким подбором футболистов иначе и быть не могло. Да и сделавший страну счастливой летом 2019 года главный тренер Джамель Бельмади на своем посту. Под его началом «Лисы пустыни» замахнулись на мировой рекорд Италии, которая после триумфального чемпионата Европы уже в отборе на ЧМ-2022 довела свою беспроигрышную серию до 37 матчей.

До повторения этого достижения не уступавшему с октября 2019-го Алжиру нужно было пройти без осечек групповой раунд. Однако после ничьей со Сьерра-Леоне (0:0) он оступился в 36-й игре на Экваториальной Гвинее, которая занимает место во второй сотне рейтинга ФИФА (0:1), и оказался на грани катастрофы. «Лисы пустыни» обещали реабилитироваться, но их матч жизни с Кот-д’Ивуаром превратился в унижение. Действующий чемпион не вышел из группы впервые с 1990 года, а отражением его бессилия стал нереализованный Марезом пенальти.

По сути же, все закончилось в начале второго тайма, когда соперник забил третий мяч. Это лишь подтвердило, что ивуарийцы — одни из главных претендентов на титул наряду с Камеруном. Для этого есть отличный состав, где выделяются Кессье, Аллер и Пепе, а еще у «Слонов» интересный тренер. 43-летний француз Патрис Бомель ранее помогал Эрве Ренару и в качестве ассистента выиграл два Кубка Африки со сборными Замбии и Кот-д’Ивуара, а сейчас он доказывает, что созрел для самостоятельного успеха. К тому же ивуарийцам хочется реабилитироваться за невыход на ЧМ-2022, куда их не пустил Камерун.

Но для начала нужно пройти в первом раунде плей-офф Египет, в итоговый успех которого даже при наличии великолепного Мо Салаха совсем не верится. В отличие от Нигерии, безболезненно пережившей отставку тренера незадолго до старта турнира. Гернота Рора сменил игравший в России за московское «Торпедо» Августин Эгуавон. Бывший капитан «Суперорлов» работает как временно исполняющий обязанности главного тренера и неплохо справляется, показав в групповом раунде стопроцентный результат. Помогает опыт, ведь на Кубке Африки-2006 в схожей ситуации Эгуавон привел нигерийцев к бронзовым медалям. Сейчас же в его распоряжении настоящая россыпь талантов во главе с нападающим «Лестера» Ихеаначо, а московский армеец Эджуке, как и еще один экс-форвард ЦСКА — Муса, является игроком ротации.

А судьи кто?

Уровень африканских арбитров — тема отдельного разговора. Даже введение системы ВАР не избавляет от парадоксальных решений. А самый громкий скандал нынешнего турнира случился в концовке матча Тунис — Мали (0:1).

Главный арбитр Джанни Сиказве дважды давал финальный свисток преждевременно. На 86-й минуте и за 13 секунд до того, как истекли 90 минут. Проигравший Тунис, естественно, негодовал, так как во втором тайме было сделано девять замен, назначено два пенальти и один эпизод рассматривал ВАР. Доиграть все же компенсированные минуты решили почти через полчаса после окончания встречи, но Тунис отказался возвращаться на поле.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/reel/CYo5xn8IFSL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Футбол, ММА, Теннис, Баскетбол (@okko.sport)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Но были в судействе и памятные моменты со знаком плюс. Так, Салима Мукасанга из Руанды стала первой за всю историю турнира женщиной-арбитром. Она была главным судьей матча Гвинея — Зимбабве, а в первом туре выполняла функции резервного рефери. В итоге Мукасанга предъявила шесть предупреждений и назначила 34 штрафных. В матче случился забавный момент в виде потерянной карточки, которую даме принес один из футболистов, и она смогла наказать голкипера за задержку игры.

Курьезы, скандалы, шедевры

На этом поприще отличились загулявшие перед стартом турнира звезды сборной Габона Обамеянг и Лемина. Оба все отрицают, однако сообщается, что футболисты вернулись в отель сборной под утро в нетрезвом виде и учинили скандал. Информация о проблемах с сердцем и о коронавирусе — скорее попытка не выносить сор из избы, но все тайное рано или поздно становится явным. Обамеянг уже вернулся в расположение «Арсенала», но по-прежнему не тренируется с командой, а Лемина объявил об отказе выступать за национальную команду.

Если же говорить о курьезах, то это концовка матча Кот-д’Ивуар — Сьерра-Леоне (2:2). На последних минутах голкипер ивуарийцев Сангаре не смог зафиксировать мяч в элементарной ситуации и буквально подарил сопернику спасительный гол. При этом он еще и получил травму, из-за чего место в воротах пришлось занять защитнику Орье.

А на десерт — немного красоты. На клубном уровне защитник Хакими выступал за «Реал», дортмундскую «Боруссию», «Интер», «ПСЖ». Команды, где от количества звезд рябит в глазах, а классные исполнители штрафных могут выстраиваться в очередь. Да и в сборной был Зиеш, однако у полузащитника «Челси» конфликт с главным тренером Вахидом Халиходжичем. Зато у Хакими появилась возможность показать еще одну грань своего таланта, и получился настоящий шедевр на заказ. Марокканцы после великолепного по исполнению штрафного спасли игру против Сьерра-Леоне (2:2) и вышли из группы с первого места.

В ⅛ финала сыграют:

23 января, воскресенье

Буркина-Фасо — Габон. 19.00

Нигерия — Тунис. 22.00.

24 января, понедельник

Гвинея — Гамбия. 19.00

Камерун — Коморы. 22.00.

25 января, вторник

Сенегал — Кабо-Верде. 19.00

Марокко — Малави. 22.00.

26 января, среда

Кот-д’Ивуар — Египет. 19.00

Мали — Экваториальная Гвинея. 22.00.