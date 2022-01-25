Минимум шесть человек погибли в давке перед матчем Кубка африканских наций

Давка произошла перед матчем, который прошел в столице Камеруна. Толпы людей пытались попасть на стадион. На трибуны хотели пройти около 50 тысяч болельщиков, вместимость арены составляет 60 тысяч. Однако из-за коронавирусных ограничений он не может быть заполнен более чем на 80%.

По словам губернатора центрального региона Камеруна Насери Пола Бийи, жертв может быть больше. Представители больницы, куда были доставлены пострадавшие, сообщают о том, что в результате давки получили травы около 40 человек.

«Некоторые находятся в тяжелом состоянии, нам придется перевезти их в специализированный госпиталь», — цитирует Ассошиэйтед Пресс медсестру Олингу Пруденс.