На Кубке африканских наций ввели чрезвычайное положение после давки болельщиков

«Во избежание повторения подобных инцидентов и в целях обеспечения безопасности болельщиков объявляется чрезвычайное положение, вводятся чрезвычайные меры. Мы сконцентрировали все внимание на пандемии коронавируса, но мы здесь в ответственности за каждого зрителя и должны принять экстренные меры для обеспечения безопасности всех», — цитирует Мотсепе ТАСС.
По его словам, все обстоятельства произошедшего будут расследованы с целью установления причин гибели людей.
В понедельник, 24 января на стадионе «Олембе» в столице Камеруна Яунде, где проходил матч ⅛ финала Кубка африканских наций между командами хозяев чемпионата и Коморских Островов, произошла давка.