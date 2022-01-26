Инфантино о ЧМ раз в 2 года: Мы должны дать африканцам надежду на лучшую жизнь
Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил мнение, что проведение чемпионата мира по футболу каждые два года поможет справиться с проблемой наплыва беженцев в Европу.
Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил мнение, что проведение чемпионата мира по футболу каждые два года поможет справиться с проблемой наплыва беженцев в Европу.
— Мы должны дать африканцам надежду на то, что им не придется пересекать Средиземное море, чтобы, возможно, жить лучше. Мы должны дать возможности и чувство собственного достоинства, — приводит слова Инфантино DW Sports.
Ранее сообщалось, что ФИФА разослала национальным ассоциациям презентацию с предложением проводить чемпионаты мира раз в два года начиная с 2026 года.
Источник: Die Welt.