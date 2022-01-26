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18:46 (мск), источник: Матч ТВ

Инфантино о ЧМ раз в 2 года: Мы должны дать африканцам надежду на лучшую жизнь

Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил мнение, что проведение чемпионата мира по футболу каждые два года поможет справиться с проблемой наплыва беженцев в Европу.

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Источник: AP 2021

— Мы должны дать африканцам надежду на то, что им не придется пересекать Средиземное море, чтобы, возможно, жить лучше. Мы должны дать возможности и чувство собственного достоинства, — приводит слова Инфантино DW Sports.

Ранее сообщалось, что ФИФА разослала национальным ассоциациям презентацию с предложением проводить чемпионаты мира раз в два года начиная с 2026 года.

Источник: Die Welt.

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