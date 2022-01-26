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22:09 (мск), источник: ТАСС

Сборная Египта по футболу вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций

В матче ⅛ финала команда в серии пенальти обыграла футболистов из Кот-д’Ивуара.

Египет
Кот-д`Ивуар
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Источник: AP 2021
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ТАСС, 26 января. Сборная Египта в серии пенальти обыграла команду Кот-д'Ивуара в матче ⅛ финала Кубка африканских наций по футболу. Игра проходила в камерунском городе Дуала.

Основное время встречи и два дополнительных тайма по 15 минут завершились со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались футболисты из Египта — 5:4. Один удар в серии отразил вратарь сборной Египта Мохаммед Абу-Габаль, который появился на поле на 88-й минуте, заменив получившего травму голкипера Мохаммеда эль-Шенави.

Сборная Египта семь раз выигрывала турнир и является единственной командой, которая побеждала в нем трижды кряду. В четвертьфинале египтяне сыграют с командой Марокко, которая во вторник обыграла соперников из Малави (2:1).

Кубок африканских наций является крупнейшим международным турниром в Африке среди сборных. В прошлом году соревнования были перенесены из-за коронавируса. Турнир завершится 6 февраля.

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