Главный тренер сборной Ирана недоволен тем, что «Зенит» не отпустил Азмуна в команду

ТАСС, 27 января. Главный тренер сборной Ирана по футболу Драган Скочич выразил недовольство решением петербургского «Зенита» не отпускать нападающего Сердара Азмуна в национальную команду на матчи отборочного раунда чемпионата мира 2022 года. Комментарий Скочича приводит пресс-служба Иранской федерации футбола.

24 января иранский портал Gol Bezan сообщил, что тест Азмуна на коронавирус дал положительный результат. В среду газета «Спорт-Экспресс» сообщила, что результат теста 27-летнего нападающего является отрицательным, а пресс-секретарь Иранской федерации футбола Хоссейн Шарифи заявил агентству Mehr, что «Зенит» отказался отпустить Азмуна в сборную. Иранская команда должна провести домашние матчи против сборных Ирака (27 января) и ОАЭ (1 февраля).

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— «Зенит» не имел права не отпускать Азмуна в состав национальной сборной, так как это противоречит правилам Международной федерации футбола. Сначала сообщили, что у Сердара положительный результат, потом он оказался отрицательным. Мы должны обратиться к правилам Азиатской федерации футбола, чтобы разрешить эту ситуацию. Сейчас понятно только то, что завтра у нас не будет минимум одного игрока, — сказал Скочич.

22 января германский «Байер» объявил о подписании контракта с Азмуном, иранский форвард перейдет в клуб летом на правах свободного агента. За «Зенит» Азмун выступает с 2019 года, В составе команды нападающий трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Суперкубок и один раз — Кубок России. Всего за клуб иранец провел 104 матча, забив 62 гола и отдав 23 результативные передачи.