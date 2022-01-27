Главный тренер сборной Ирана недоволен тем, что «Зенит» не отпустил Азмуна в команду
24 января иранский портал Gol Bezan сообщил, что тест Азмуна на коронавирус дал положительный результат.
24 января иранский портал Gol Bezan сообщил, что тест Азмуна на коронавирус дал положительный результат.
ТАСС, 27 января. Главный тренер сборной Ирана по футболу Драган Скочич выразил недовольство решением петербургского «Зенита» не отпускать нападающего Сердара Азмуна в национальную команду на матчи отборочного раунда чемпионата мира 2022 года. Комментарий Скочича приводит пресс-служба Иранской федерации футбола.
24 января иранский портал Gol Bezan сообщил, что тест Азмуна на коронавирус дал положительный результат. В среду газета «Спорт-Экспресс» сообщила, что результат теста 27-летнего нападающего является отрицательным, а пресс-секретарь Иранской федерации футбола Хоссейн Шарифи заявил агентству Mehr, что «Зенит» отказался отпустить Азмуна в сборную. Иранская команда должна провести домашние матчи против сборных Ирака (27 января) и ОАЭ (1 февраля).
— «Зенит» не имел права не отпускать Азмуна в состав национальной сборной, так как это противоречит правилам Международной федерации футбола. Сначала сообщили, что у Сердара положительный результат, потом он оказался отрицательным. Мы должны обратиться к правилам Азиатской федерации футбола, чтобы разрешить эту ситуацию. Сейчас понятно только то, что завтра у нас не будет минимум одного игрока, — сказал Скочич.
22 января германский «Байер» объявил о подписании контракта с Азмуном, иранский форвард перейдет в клуб летом на правах свободного агента. За «Зенит» Азмун выступает с 2019 года, В составе команды нападающий трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Суперкубок и один раз — Кубок России. Всего за клуб иранец провел 104 матча, забив 62 гола и отдав 23 результативные передачи.
Также Азмун играл за казанский «Рубин» и «Ростов», с которым становился серебряным призером чемпионата России. В сезоне-2019/20 нападающий стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 17 голов. В составе сборной Ирана Азмун провел 60 матчей, забив 39 голов.