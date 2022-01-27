Сборная Экваториальной Гвинеи вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций по футболу

ТАСС, 27 января. Сборная Экваториальной Гвинеи по футболу в серии пенальти обыграла команду Мали в матче ⅛ финала Кубка африканских наций. Встреча прошла в камерунском городе Дуала.

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Основное время матча и два дополнительных тайма завершились со счетом 0:0.

В четвертьфинале сборная Экваториальной Гвинеи встретится с командой Сенегала 30 января. В этот же день в матче за выход в полуфинал сыграют сборные Египта и Марокко. Днем ранее в играх ¼ финала сборная Буркина-Фасо встретится с футболистами из Туниса, команда Гамбии сыграет со сборной Камеруна.

Сборная Экваториальной Гвинеи вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций впервые с 2015 года. Лучшим результатом сборной на турнире является четвертое место по итогам соревнований 2015 года.