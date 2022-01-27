Текущие события
Футбол. Зарубежный
26.01
Анже
Сент-Этьен
01
Футбол. Зарубежный
23.01
Реал Сосьедад
Хетафе
00
Футбол. Зарубежный
23.01
Райо Вальекано
Атлетик
01
Футбол. Зарубежный
23.01
Милан
Ювентус
00
Футбол. Зарубежный
23.01
ПСЖ
Реймс
40
Футбол. Зарубежный
23.01
Алавес
Барселона
01
Все события
Фоторепортажи
18Валиева — первая, Щербакова плачет, Туктамышева — царица: кадры произвольной программы в Петербурге
14Москвина в великолепной форме: Поздняков и Задорина открыли центр экипировки для Олимпиады в Пекине
01:14 (мск), источник: ТАСС

Сборная Экваториальной Гвинеи вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций по футболу

В ⅛ финала команда в серии пенальти обыграла малийцев.

Экваториальная Гвинея
Мали
Наверх
Источник: AP 2021

ТАСС, 27 января. Сборная Экваториальной Гвинеи по футболу в серии пенальти обыграла команду Мали в матче ⅛ финала Кубка африканских наций. Встреча прошла в камерунском городе Дуала.

Читайте также
Сборная Египта по футболу вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций

Основное время матча и два дополнительных тайма завершились со счетом 0:0.

В четвертьфинале сборная Экваториальной Гвинеи встретится с командой Сенегала 30 января. В этот же день в матче за выход в полуфинал сыграют сборные Египта и Марокко. Днем ранее в играх ¼ финала сборная Буркина-Фасо встретится с футболистами из Туниса, команда Гамбии сыграет со сборной Камеруна.

Сборная Экваториальной Гвинеи вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций впервые с 2015 года. Лучшим результатом сборной на турнире является четвертое место по итогам соревнований 2015 года.

Кубок африканских наций является крупнейшим международным турниром в Африке среди сборных. В прошлом году соревнования были перенесены из-за коронавируса. Турнир завершится 6 февраля.

 Украинским олимпийцам запретили находиться рядом с российскими спортсменами
Агент Жиго: нет никаких шансов, что Самуэль останется в "Спартаке"
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь