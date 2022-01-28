Судья отменил два удаления Алиссона, Бразилия могла проиграть безумный матч в Кито, Аргентина продлила суперсерию без Месси

ВАР спас судью, Эквадор — игру

Эквадор — Бразилия — 1:1 (0:1)

Голы: Каземиро, 6 — 0:1, Торрес, 75 — 1:1.

Если Аргентина без Месси — экстраординарное событие, то Бразилию не удивить необходимостью играть без Неймара. Пока тот лечился, пентакампеоны выиграли Кубок Америки-2019, да и ноябрьское класико против аргентинцев прошло без форварда «ПСЖ». Зато сейчас Тите выбрал атакующую тройку нового поколения с Матеусом Куньей на острие и Винисиусом Жуниором, а также спустя 471 день включил в состав перезагружающего карьеру в «Астон Вилле» Филиппе Коутинью, которым потом пришлось пожертвовать по тактическим соображениям.

В новых сочетаниях даже в статусе участника ЧМ-2022 у селесао не было проблем с мотивацией, и задорный в этом отборочном цикле Эквадор был смят в дебюте, а Каземиру вогнал мяч в сетку с таким остервенением, словно в этом матче решалась судьба бразильской команды. Потом, правда, о футболе, как об игре, пришлось на какое-то время забыть, и к 21-й минуте игра перешла к формату «10 на 10».

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Если смотреть исключительно на этот факт, а также одну отмененную красную карточку, может создаться ложное впечатление, что на поле началась мясорубка. В реальности лучший эпитет для трех оказавшихся в центре внимания фолов — шальные.

15-я минута. Эквадорский голкипер Домингес мчится останавливать Кунью за пределами штрафной и, не успевая к мячу, задирает ногу вверх и, едва не убив соперника, шипами оставляет кровавые полосы на шее форварда.

20-я. Эмерсон, ухитрившийся заработать предупреждение вскоре после стартового свистка, не глядя пытается выбить мяч, и попадает сопернику ногой в то место, которое у хоккеистов защищает «ракушка». Удаление номер два, как и первое, не вызывает вопросов.

26-я. Алиссон, страхуя защитников, выносит мяч, его нога по инерции продолжает движение вверх, и в нее — уже не имея возможности затормозить — головой влетает Валенсия. Понятно это стало после замедленных повторов, изучив которые, колумбийский арбитр Вильмар Рольдан частично реабилитировал вратаря, заменив красную карточку на желтую. Для принятия решения потребовалось почти пять минут.

Тите сразу после этого отправил наводить порядок на поле Дани Алвеса, который со 121 матчем вышел на третье место по играм за сборную, обойдя Ривеллино. Впереди только два других легендарных защитника — Кафу (150) и Роберто Карлос (132). Ну, а характер событий на поле поменялся. Особенно после перерыва, когда на выручку Бразилии дважды пришел ВАР. В первом случае хозяева забили после того, как мяч покинул поле. Во втором повтор привел к отмене пенальти, так как Рафинья не фолил на Эступиньяне.

Однако на гол Эквадор наиграл и заслуженно сравнял счет, когда Торрес забил после углового. Но самое интересное случилось в компенсированное время, когда Рольдан во второй раз удалил Алиссона, показав ему вторую желтую карточку. Однако ВАР снова пригласил судью к монитору, обратив внимание на то, что вратарь сначала сыграл в мяч и лишь потом врезался в соперника. И снова рефери поменял свое решение. Кажется, заполненный стадион в Кито готов был разорвать Рольдана на части, и, по сути, от настоящего провала арбитра спасли видеоассистенты. А ничья в растянувшейся на 111 минут игре оказалась скорее в пользу идущего третьим Эквадора. Как минимум в плане закрепления уверенности и повышения самооценки, ведь бразильские ворота в отборочных матчах эта команда не поражала с 2009 года. Что до пентакампеонов, то они установили новый рекорд и не проигрывают в отборах на мировое первенство на протяжении 31 матча.

Ди Мария заменил Месси

Чили — Аргентина — 1:2 (1:1)

Голы: Ди Мария, 34 — 0:1, Бреретон, 20 — 1:1, Мартинес, 34 — 1:2.

Рекордная серия Италии из 37 матчей без поражений прервалась в октябре в игре Лиги наций против Испании. На Кубке Африке пока еще действующий чемпион континента Алжир остановился в двух шагах от достижения «Скуадры адзурры», споткнувшись на Экваториальной Гвинее. И только Аргентина продолжает свое шествие, на протяжении двух с половиной лет не оступаясь с матча за бронзу на Кубке Америки-2019. В Сантьяго команда Лионеля Скалони добралась до отметки в 28 матчей (+18=10).

Без Месси, который остался в клубе, чтобы спокойно набрать кондиции после перенесенного коронавируса, шедевр исполнил тот, кому временно перешла капитанская повязка. У Ди Марии ведь тоже волшебная левая нога, и закрутить мяч он может так, что не выручит даже многоопытный Браво. Однако с первых минут было видно, сколь решительно настроены не имеющие права на ошибку чилийцы. Едва ли не самая возрастная сборная континента, для которой глотком свежего воздуха стала натурализация Бреретона, отыгралась после очередного гола лучшего снайпера сражающегося за выход в АПЛ «Блэкберна».

Только развить свой успех ослабленная дисквалификацией Видаля «Ла Роха» не сумела, а второй мяч гостей — результат крайне неприятного стечения обстоятельств. Получивший травму Браво ждал замену, однако пауза в игре возникла только после того, как голкипер не слишком удачно отразил дальний удар Де Пауля, а первым на отскоке оказался Лаутаро Мартинес. В нормальном состоянии вратарь сыграл бы на уровне своего коллеги Эмилиано Мартинеса, который заставил схватиться за голову выстрелившего в «девятку» Диаса. Перспективы Чили после этого проигрыша становятся все более туманными, а состав Аргентины на матч с Колумбией будет ослаблен дисквалификациями Отаменди и Де Пауля.

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Старые герои новой эпохи

Парагвай — Уругвай — 0:1

Голы: Суарес, 50 — 0:1.

Уругвайский кризис, вылившийся в четыре осенних поражения и приведший к падению на седьмое место, стал концом великой эпохи Оскара Табареса. В первый раз Маэстро принял небесно-голубых еще в 1988 году, за пару лет став вице-чемпионом континента и завоевав путевку на ЧМ-1990. Второй этап растянулся на 15 лет, и его пик пришелся на начало прошлого десятилетий, когда уругвайцы стали четвертыми на ЧМ-2010, а год спустя триумфально выиграли континентальное первенство.

Однако сборная постарела вместе со своим легендарным наставником, и ее перестройкой займется уже 46-летний Диего Алонсо, прежде никогда не работавший со сборными. В его послужном списке успехи с мексиканскими клубами, включая победу с «Монтерреем» в Лиге чемпионов КОНКАКАФ, и год в «Интер Майами», которым владеет Дэвид Бекхэм.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CZQQROyO506/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CZQQROyO506/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CZQQROyO506/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от AUF - Selección uruguaya (@aufoficial)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Начинать в гостях у неуступчивого Парагвая, в заявке которого отсутствовал динамовец Бальбуэна, но с первых минут сыграл новобранец «Краснодара» Алонсо — сомнительное удовольствие. Однако монолитной оборона хозяев не выглядела, и если в первом тайме после отскока от штанги Весино с метра попал во вратаря, то вскоре после перерыва Годин забросил мяч за спины защитникам на не упустившего свой шанс Суареса. Получается, новую уругвайскую эпоху открыли ветераны. Автор победного гола снова сравнялся с другом Месси по числу мячей в отборочных циклах (по 27), а первая с 9 сентября победа как минимум до очной игры конкурентов — Колумбии и Перу — подняла небесно-голубых на четвертое место.

Матчи Колумбия — Перу и Венесуэла — Боливия пройду в ночь c пятницы на субботу.