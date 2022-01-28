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10:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборные Канады, США и Мексики одержали очередные победы в отборе ЧМ-2022

Завершились очередные матчи отборочного турнира чемпионата мира по футболу в зоне КОНКАКАФ.

Канада
Гондурас
Мексика
США
Ямайка
СальвадорОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: AP 2021
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Сборная Канады со счётом 2:0 в гостях обыграла национальную команду Гондураса. На 10-й минуте был зафиксирован автогол, а на 73-й минуте Джонатан Дэвид закрепил преимущество гостей.

Мексика на выезде одержала волевую победу над Ямайкой — 2:1. На 50-й минуте Дэниел Джонсон вывел хозяев вперёд, но с 81-й по 83-ю минуты мексиканцы переломили ход игры. Отличились Энри Мартин и Эрнесто Вега. Весь второй тайм ямайцы играли в меньшинстве после удаления Дэмиона Лоу.

Сборная США дома с минимальным счётом переиграла Сальвадор — 1:0. Автором победного мяча стал на 52-й минуте Энтони Робинсон.

Канадцы, набрав 19 очков в 9 матчах, возглавляют турнирную таблицу. Далее идут США (18) и Мексика (17).

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