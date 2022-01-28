Сборные Канады, США и Мексики одержали очередные победы в отборе ЧМ-2022

Сборная Канады со счётом 2:0 в гостях обыграла национальную команду Гондураса. На 10-й минуте был зафиксирован автогол, а на 73-й минуте Джонатан Дэвид закрепил преимущество гостей.

Мексика на выезде одержала волевую победу над Ямайкой — 2:1. На 50-й минуте Дэниел Джонсон вывел хозяев вперёд, но с 81-й по 83-ю минуты мексиканцы переломили ход игры. Отличились Энри Мартин и Эрнесто Вега. Весь второй тайм ямайцы играли в меньшинстве после удаления Дэмиона Лоу.