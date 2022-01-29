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21:22 (мск), источник: ТАСС

Сборная Камеруна по футболу стала первым полуфиналистом Кубка африканских наций

В четвертьфинале хозяева турнира обыграли команду Гамбии со счетом 2:0.

Камерун
Гамбия
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Источник: Reuters
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ТАСС, 29 января. Сборная Камеруна по футболу со счетом 2:0 обыграла команду Гамбии в матче ¼ финала Кубка африканских наций, который проходит в Камеруне. Встреча прошла в Дуале.

Дублем в составе сборной Камеруна отметился Карл Токо-Экамби (50-я и 57-я минуты). Эта встреча стала третьей между командами в истории. В обоих предыдущих матчах сильнее оказывались камерунцы — 2:0 и 1:0. В полуфинале турнира они сыграют с победителем пары Египет — Марокко, эта встреча пройдет 30 января.

Матч начался с минуты молчания в память о погибших в результате давки, которая произошла перед матчем ⅛ финала между сборными Камеруна и Коморских Островов (2:1) в понедельник в Яунде на стадионе «Олембе». Президент Африканской конфедерации футбола Патрис Мотсепе объявил, что минута молчания будет проводиться перед началом каждой последующей встречи на турнире.

На счету сборной Камеруна пять побед в Кубке африканских наций, также команда выигрывала золотые медали Олимпиады 2000 года. Команда Гамбии участвовала в Кубке африканских наций впервые в истории.

Кубок Африканских наций является крупнейшим международным турниром в Африке среди сборных. Действующим чемпионом является сборная Алжира, лучшей по числу побед на турнире — команда Египта (7 трофеев). В 2021 году соревнования были перенесены из-за коронавируса. Турнир завершится 6 февраля.

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