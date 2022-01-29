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22:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Власти Камеруна обвинили безбилетников в давке на Кубке африканских наций

Власти Камеруна обвинили в смертельной давке, произошедшей перед матчем ⅛ финала Кубка африканский наций между сборными Камеруна и Коморских островов, болельщиков без билетов, сообщает AP.

Камерун
Коморские острова
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Источник: Reuters

Инцидент на стадионе «Олембе» произошел в столице Камеруна, Яунде, 24 января. По информации агентства Франс Пресс, восемь человек погибли и около 50 получили ранения.

Как сообщает министр спорта Камеруна Нарсисс Муэль Комби, на трибуны хотели пройти около 60 тысяч болельщиков при ограничении в 48 тысяч человек из-за коронавируса.

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Организаторы турнира обязали болельщиков предъявлять отрицательные результаты тестов на инфекцию и подтверждение о вакцинации. Однако, по словам Комби, у многих фанатов не было билетов и они не соответствовали критериям проверки COVID-19. По его утверждению, большинство болельщиков также опоздали на игру.

«Я не могу предоставить вам результаты расследований, проведенных по распоряжению президента Камеруна Поля Бийи, но массовый и поздний наплыв болельщиков и зрителей на стадионе “Олембе” в Яунде вызвал давку», — сказал Комби.

Отмечается, что власти Камеруна пока не объяснили, почему полицейские направили болельщиков к запертым воротам, как утверждали свидетели, что способствовало давке.

В субботу сборная Камеруна победила команду Гамбии со счетом 2:0 и вышла в полуфинал Кубка африканских наций. Встреча была перенесена со стадиона «Олембе» на «Ялому» в Дуале.

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