Буркина-Фасо вышла в полуфинал Кубка африканских наций
Сегодня, 30 января, на стадионе «Румде Аджия» в Камеруне проходил матч ¼ финала Кубка африканских наций между сборными Буркина-Фасо и Тунисом.
Сегодня, 30 января, на стадионе «Румде Аджия» в Камеруне проходил матч ¼ финала Кубка африканских наций между сборными Буркина-Фасо и Тунисом.
Встреча закончилась победой номинальных хозяев со счётом 1:0.
Единственный мяч в матче забил полузащитник Буркина-Фасо Абубакар Уаттара с передачи Ибрахима Туре. Уаттара был удалён в конце матча.
Таким образом, сборная Буркина-Фасо вышла в полуфинал Кубка африканских наций. В ½ финала турнира Буркина-Фасо встретится с победителем пары Сенегал — Экваториальная Гвинея.
Напомним, ранее на турнире определился первый участник полуфинала. Им стала сборная Камеруна. Напомним, Кубок африканский наций проходит на территории Камеруна с январь по февраль текущего года.
Также в четвертьфинале сыграют друг с другом Египет и Марокко.