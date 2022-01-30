Буркина-Фасо вышла в полуфинал Кубка африканских наций

Единственный мяч в матче забил полузащитник Буркина-Фасо Абубакар Уаттара с передачи Ибрахима Туре. Уаттара был удалён в конце матча.

Напомним, ранее на турнире определился первый участник полуфинала. Им стала сборная Камеруна. Напомним, Кубок африканский наций проходит на территории Камеруна с январь по февраль текущего года.



Также в четвертьфинале сыграют друг с другом Египет и Марокко.