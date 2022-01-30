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00:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Буркина-Фасо вышла в полуфинал Кубка африканских наций

Сегодня, 30 января, на стадионе «Румде Аджия» в Камеруне проходил матч ¼ финала Кубка африканских наций между сборными Буркина-Фасо и Тунисом.

Буркина-Фасо
Тунис
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Источник: AFP 2021
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Встреча закончилась победой номинальных хозяев со счётом 1:0.

Единственный мяч в матче забил полузащитник Буркина-Фасо Абубакар Уаттара с передачи Ибрахима Туре. Уаттара был удалён в конце матча.

Таким образом, сборная Буркина-Фасо вышла в полуфинал Кубка африканских наций. В ½ финала турнира Буркина-Фасо встретится с победителем пары Сенегал — Экваториальная Гвинея.

Напомним, ранее на турнире определился первый участник полуфинала. Им стала сборная Камеруна. Напомним, Кубок африканский наций проходит на территории Камеруна с январь по февраль текущего года.

Также в четвертьфинале сыграют друг с другом Египет и Марокко.

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