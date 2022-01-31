Сборная Канады обыграла США в отборе ЧМ-2022

Встреча прошла в Гамильтоне (Канада) на стадионе «Тим Хортонс Филд» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Сборная Канады открыла счёт в матче на седьмой минуте после точного удара Кайла Ларина. На пятой добавленной минуте Сэм Адекугбе забил второй гол, поставив окончательную точку в матче.

Таким образом, сборная Канады одержала пятую победу подряд. Сборная США, в свою очередь, прервала четырёхматчевую беспроигрышную серию (3 победы и ничья).