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10:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Канады обыграла США в отборе ЧМ-2022

Состоялся матч 10-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором национальная команда Канады принимала США.

Канада
СШАОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021
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Встреча прошла в Гамильтоне (Канада) на стадионе «Тим Хортонс Филд» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Сборная Канады открыла счёт в матче на седьмой минуте после точного удара Кайла Ларина. На пятой добавленной минуте Сэм Адекугбе забил второй гол, поставив окончательную точку в матче.

Таким образом, сборная Канады одержала пятую победу подряд. Сборная США, в свою очередь, прервала четырёхматчевую беспроигрышную серию (3 победы и ничья).

Канада возглавляет турнирную таблицу, набрав 22 очка. Сборная США, набрав 18 очков, находится на втором месте турнирного зачёта.

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