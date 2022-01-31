Сборную Польши возглавил бывший главный тренер «Легии» Чеслав Михневич

Соглашение с 51-летним тренером рассчитано до конца 2022 года и предусматривает возможность продления.

«Я принял решение о назначении Чеслава Михневича на пост главного тренер сборной Польши, — написал Кулеша в Twitter. — Я считаю, что это лучший выбор для нашей команды перед предстоящими вызовами».

Помимо «Легии» Михневич тренировал молодежную сборную Польши, а также несколько польских клубов: «Лех», «Заглембе», «Арку», «Видзев», «Ягеллонию», «Полонию», «Подбескидзе», «Погонь» и «Терамлицу». В качестве тренера он дважды выигрывал чемпионат Польши.