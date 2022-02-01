Матчи футбольного Кубка развития в Минске пройдут без зрителей

Соревнования в столичном футбольном манеже стартуют 6 февраля, а завершатся 13 февраля. В этом году в соревнованиях выступят десять команд из девяти стран.

Турнир юношеских сборных пройдет при поддержке ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и Мингорисполкома. В прошлом году из-за сложной эпидемиологической обстановки в соревнованиях участвовали всего четыре дружины. На протяжении шести предыдущих лет на турнир приезжали 12 команд. В этот раз за трофей будут бороться юные футболисты из Израиля, Казахстана, Азербайджана, Молдовы, Грузии, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, а также две команды хозяев — Беларусь (U-17) и Беларусь (U-16).