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2 февраля, источник: Спорт-Экспресс

Вратарь лондонского «Арсенала» сыграет за сборную России

Вратарь лондонского «Арсенала» Алексей Рохас Федорущенко впервые вызван в юношескую сборную России (игроки 2005 года рождения).

Арсенал
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Вчера он приехал на сбор, который проходит в Хорватии. Там наша команда планирует провести две игры с хорватскими сверстниками и одну — с боснийцами.

Рохас Федорущенко родился 28 сентября 2005 года в английском Базилдоне, выступает за юношей «Арсенала», привлекается в молодежку «канониров» и уже тренировался с основным составом. Он имеет право выступать за национальные команды трех стран, провел два сбора с юношеской сборной Англии и играл в товарищеских матчах за юношескую сборную Колумбии.

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