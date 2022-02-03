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10:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сборная Канады обыграла Сальвадор и в шаге от выхода на ЧМ-2022

Сборная Канады в матче отборочного раунда ЧМ-2022 обыграла Сальвадор со счетом 2:0.

Канада
СальвадорОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

Отличились Атиба Хатчинсон и Хонатан Дэвид.

После этого матча Канада с 25 очками лидирует в квалификации Северной и Центральной Америки, Сальвадор с 9 очками — на шестой строчке.

Канадская сборная гарантирует себе попадание на групповой этап ЧМ-2022, если в следующем матче обыграет Коста-Рику. Единственный раз Канада выступала на чемпионате мира в 1986 году, заняв последнее место в группе с СССР, Францией и Венгрией.

ЧМ. Отборочный турнир. КОНКАКАФ. 3-й раунд

Сальвадор — Канада — 0:2 (0:0)

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