Сборная Канады обыграла Сальвадор и в шаге от выхода на ЧМ-2022

После этого матча Канада с 25 очками лидирует в квалификации Северной и Центральной Америки, Сальвадор с 9 очками — на шестой строчке.

Канадская сборная гарантирует себе попадание на групповой этап ЧМ-2022, если в следующем матче обыграет Коста-Рику. Единственный раз Канада выступала на чемпионате мира в 1986 году, заняв последнее место в группе с СССР, Францией и Венгрией.