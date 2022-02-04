Сборная Египта стала финалистом Кубка Африки, победив в серии пенальти Камерун

Противостояние завершилось со счётом 0:0 в основное время. Однако в серии пенальти сильнее оказалась команда из Египта.

Египтяне победили в серии со счётом 3:1. Благодаря этой победе национальная команда Египта примет участие в финале Кубка Африканских Наций.

Ранее сборная Сенегала вышла в финал Кубка африканских наций, а Буркина-Фасо сыграет в матче за 3-е место с гациональной командой Камеруна. Соперником Сенегала по финалу стал Египет. Действующий победитель турнира — сборная Алжира, которая на этом турнире не смогла выйти в ⅛ финала.