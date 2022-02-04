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08:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В африканском финале мечты Салах сразится с Мане, а динамовец Нжи не забил послематчевый пенальти

Вторым финалистом Кубка Африки стала сборная Египта.

Египет
Камерун
Сенегал
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Источник: Reuters

Камерун — Египет — 0:0 (0:0), по пенальти — 1:3

Разогрев перед вторым полуфиналом получился серьезным. Так, главному тренеру египтян Карлушу Кейрушу не слишком понравились слова президента федерации футбола Камеруна Самюэля Это'О, который сравнил предстоящую игру с войной. Португалец посчитал подобное неуместным в свете трагедии, случившейся на стадионе в Олембе перед первым матчем «Неукротимых львов» в плей-офф.

Однако, надо сказать, что на те драматичные события, унесшие жизни восьми погибших в давке болельщиков, хозяева отреагировали правильно. Для начала футболисты сборной приняли решение перечислить семьям погибших и пострадавших свои бонусы за выход в плей-офф, а потом Это'О пригласил на тренировку камерунской команды родственников жертв трагедии.

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В футбольном же плане самым неоднозначным получилось высказывание лучшего снайпера турнира Абубакара. С одной стороны, камерунец говорил ожидаемые и банальные вещи вроде готовности поменять титул бомбардира на чемпионский трофей. С другой, из довольно большого интервью по всем новостным лентам разошлась цитата о главной звезде соперника — Мо Салахе.

«Он меня не очень впечатляет. Я говорю это, потому что я честный человек, и у меня есть свой взгляд на вещи. Если бы он меня впечатлил, я бы так и сказал. Он хороший игрок, он много забивает, но он не творит в игре что-то особенное. Конечно, он делает хорошие вещи в АПЛ, потому что он находится в команде, которая была среди лидеров в течение многих лет. Он хороший игрок, но не такого уровня, как Мбаппе», — заявил Абубакар.

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Возможно, бомбардир проникся словами главного тренера камерунцев Антониу Консейсау, который говорил, что Салах — это футболист, способный изменить игру одним эпизодом, но его команда должна решить эту проблему, найдя баланс между обороной и атакой. И первый тайм в целом прошел по сценарию хозяев, которые явно сделали ставку на активный стартовый отрезок. Однако угловой, завершившийся попаданием Нгаде-Нгаджюи в штангу, так и остался самым ярким эпизодом к перерыву.

Только просчитать абсолютно все в футболе невозможно. Да и как можно предвидеть, что защитник хозяев Толо вдруг отдаст столь авантюрную передачу к собственным воротам, что организует Салаху выход один на один? Однако голкипер Онана просчитал ситуацию со скоростью и эффективностью суперкомпьютера и, выбежав за пределы штрафной, ногой выбил мяч у египетской звезды.

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Хотя надо признать: вратарю «Аякса» помог технический огрех Салаха, который вроде бы полностью контролировал ситуацию. Чем не напоминание о знаменитом промахе Игуаина в финале ЧМ-2014, после которого аргентинец даже задумывался об окончании карьеры. Только для того, чтобы проводить с тойисторией параллели, требовалось дождаться окончания матча, а для этого не хватило ни основного, ни дополнительного времени. У Египта, который на 90-й минуте лишился удаленного со скамейки Кейруша, это был третий овертайм подряд.

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А послематчевые пенальти — территория «Фараонов» и персонально голкипера Абу Габаля. Он начинал турнир вторым номером и получил свой шанс в концовке первого матча плей-офф из-за травмы Эль-Шенави. Не доиграл четвертьфинал из-за повреждения, но вернулся, чтобы отразить два 11-метровых и заставить рыдать расставшийся с надеждами на золото Камерун. Промах Нжи после этого принципиального значения уже не имел. Для хозяев это трагедия, зато футбольный мир увидит финал мечты, в котором сойдутся звезды «Ливерпуля» Салах и Мане. В марте им еще предстоит сразиться за путевку на ЧМ-2022, но это будет совсем другая история.

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