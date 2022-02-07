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01:09 (мск), источник: ТАСС

Сборная Сенегала по футболу впервые в истории стала победителем Кубка африканских наций

ТАСС, 7 февраля. Сборная Сенегала в серии пенальти победила команду Египта в финальном матче Кубка африканских наций по футболу. Встреча прошла в камерунском городе Яунде.

Сенегал
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Источник: AFP 2021

Основное время матча завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти точнее оказались сенегальцы — 4:2.

На седьмой минуте встречи сенегалец Садио Мане не сумел реализовать пенальти.

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Игра началась с минуты молчания в память о погибших в результате давки, которая произошла 24 января перед матчем ⅛ финала между сборными Камеруна и Коморских Островов (2:1) на стадионе «Олембе» в Яунде.

Команда Сенегала впервые в истории стала победителем Кубка африканских наций, ранее они дважды проигрывали в финальных встречах турнира в 2002 и 2019 годах. Египтяне являются рекордсменами по победам в континентальном первенстве, на их счету семь титулов. Последний раз команда Египта побеждала в 2010 году.

Кубок африканских наций является крупнейшим международным турниром в Африке среди сборных. Следующий турнир пройдет в 2023 году в Кот-д'Ивуаре.

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