Польский футбольный союз заменил место матча в марте на случай победы над сборной России

МОСКВА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Польский футбольный союз (PZPN) заменил место проведения запланированного на 29 марта матча, в этот день сборная страны в случае победы над командой России сыграет в финале плей-офф за право выступить на чемпионате мира — 2022 в Катаре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе PZPN.

Польская команда является соперником сборной России по полуфиналу стыкового турнира за выход на чемпионат мира в Катаре. Встреча между сборными России и Польши пройдет 24 марта. Победитель матча 29 марта сыграет с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция — Чехия. 2 февраля Российский футбольный союз, учитывая эпидемиологическую обстановку, связанную с пандемией коронавируса, объявил о переносе ближайших игр с московского стадиона «Лужники» на столичную арену «Динамо».

«Польский футбольный союз ответил согласием на запрос РФС о смене места проведения матча. Во время пандемии вполне нормально, когда происходит замена стадиона. Мы также заменили место проведения потенциального финала плей-офф за право сыграть на чемпионате мира. Эта игра перенесена с Национального стадиона в Варшаве на стадион “Шлёнски” в Хожуве, причина проста — пандемия», — сообщили ТАСС в пресс-службе PZPN, отметив, что на данный момент арена в столице Польши используется в качестве госпиталя.

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Также в Польском футбольном союзе отметили, что запросят у Российского футбольного союза максимально возможную квоту билетов для своих болельщиков. Она составит 5% от максимально разрешенной вместимости стадиона «Динамо». Арена в Москве вмещает 26 319 зрителей. Таким образом, игру в марте смогут посетить не более 1 316 польских болельщиков.

Сборная Польши проведет матч на стадионе «Шлёнски» в Хожуве вне зависимости от результата игры с российской национальной командой. Если поляки победят в Москве, то 29 марта сыграют с победителем пары Швеция — Чехия. В случае поражения они в этот же день проведут товарищеский матч с проигравшим в параллельной паре.