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14:30 (мск), источник: БЕЛТА

Сборная Беларуси занимает 94-е место в новом рейтинге ФИФА

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси занимает 94-е место в обновленном сегодня рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

С момента опубликования прошлого рейтинг-листа (24 декабря 2021 года) команда Георгия Кондратьева не играла и в ее активе по-прежнему 1233,43 очка. Ближайшие встречи белорусские футболисты проведут на учебно-тренировочном сборе в Бахрейне. В первом спарринге 26 марта сборная Беларуси в городе Манама сыграет с индийцами, а 29 марта там же встретится с командой Бахрейна. Белорусская сборная еще ни разу не встречалась с этими соперниками. Сейчас в рейтинге ФИФА Бахрейн находится на 89-й позиции, Индия — на 104-й строке.

Из представителей бывшего СССР выше всех находится сборная Украины, у которой 27-я позиция. Выше белорусов также Россия (35-е место), Узбекистан (85), Грузия (86) и Армения (92). Ниже белорусской сборной Кыргызстан (96), Эстония (106), Таджикистан (115), Казахстан (120), Азербайджан (121), Туркменистан (134), Латвия (135), Литва (137), Молдова (181).

Топ-10 декабрьского рейтинга ФИФА:

1. Бельгия — 1828,45 очка;.

2. Бразилия — 1823,42;.

3. Франция — 1786,15;.

4. Аргентина — 1766,99;.

5. Англия — 1755,52;.

6. Италия — 1740,77;.

7. Испания — 1704,75;.

8. Португалия — 1660,25;.

9. Дания — 1654,54;.

10. Нидерланды — 1653,73.

Следующий рейтинг ФИФА планирует обнародовать 31 марта.

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