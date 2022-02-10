Сборная Беларуси занимает 94-е место в новом рейтинге ФИФА

С момента опубликования прошлого рейтинг-листа (24 декабря 2021 года) команда Георгия Кондратьева не играла и в ее активе по-прежнему 1233,43 очка. Ближайшие встречи белорусские футболисты проведут на учебно-тренировочном сборе в Бахрейне. В первом спарринге 26 марта сборная Беларуси в городе Манама сыграет с индийцами, а 29 марта там же встретится с командой Бахрейна. Белорусская сборная еще ни разу не встречалась с этими соперниками. Сейчас в рейтинге ФИФА Бахрейн находится на 89-й позиции, Индия — на 104-й строке.