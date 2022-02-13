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20:58 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по футболу выиграла первый матч в году

Сборная Казахстана по футболу одержала победу в первом матче в 2022 году, сообщает корреспондент Vesti.kz.

КазахстанЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Подопечные Талгата Байсуфинова провели контрольную встречу со сборной легионеров КПЛ, которой руководил Андрей Карпович. Матч прошел в Турции и завершился со счетом 2:1 в пользу Казахстана.

Первый тайм остался за национальной сборной, которая забила два безответных мяча — по разу отличились Асхат Тагыберген (5-я минута) и Оралхан Омиртаев (21-я).

Во втором тайме легионеры один мяч отыграли усилиями Кирилла Сидоренко, отличившегося на 60-й минуте.

Напомним, что сборной Казахстана предстоит сыграть переходные матчи в Лиге наций против Молдовы 24 марта (на стадионе «Зимбру) и 29 марта (на стадионе “Астана Арена”) 2022 года. Победитель пары сохранит место в дивизионе С, а проигравший будет выступать рангом ниже.

Состав Казахстана: Мухамеджан Сейсен (В) — Дмитрий Шомко, Темирлан Ерланов, Александр Марочкин, Адильбек Жумаханов, Багдат Каиров — Асхат Тагыберген, Серикжан Мужиков (К), Арман Кенесов — Оралхан Омиртаев, Абылайхан Жумабек;.

Резерв: Бекхан Шайзада (В) — Сергей Малый, Динмухамед Кашкен, Сагадат Турсынбай, Максат Тайкенов, Алибек Касым, Нурлан Даиров — Исламбек Куат, Эльхан Астанов — Станислав Басманов, Абат Аймбетов;.

Сборная легионеров КПЛ: Марко Милошевич (В) — Евгений Козлов, Али Гаджибеков (К), Тарас Бондаренко, Бруно — Сергей Тихоновский, Рати Арзадашвили, Шафик Тигруджа — Эйдер Коста, Симонас Урбис, Рафаэль Оливейра;.

Резерв: Сергей Литовченко (В) — Ислам Жилов, Пламен Димов, Владимир Гиняитис — Тодор Петрович, Паро Юсуф, Никита Маляров, Анатолий Катрич, Расамбек Ахматов — Кирилл Сидоренко, Корома.

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