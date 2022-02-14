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19:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Прерванный матч между Бразилией и Аргентиной будет переигран

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение о том, что встреча отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Аргентины и Бразилии, которая должна была пройти 5 сентября 2021 года, будет переиграна, сообщается на официальном сайте организации.

Бразилия
Аргентина
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Источник: AP 2022

Матч бразильцев и аргентинцев, который проходил в Сан-Паулу 5 сентября 2021 года был прерван. Через несколько минут на поле появились посторонние люди, матч был остановлен. Как сообщило АФП, встреча была прервана из-за нарушения протокола по коронавирусу. Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) позже в официальном Twitter выступила с заявлением, в котором сообщила, что по решению судьи игра приостанавливается, а судья и комиссар матча представят отчет в дисциплинарный комитет ФИФА, который определит дальнейшие действия.

Дисциплинарный комитет ФИФА назначит дату и место, в котором будет переиграна встреча. Также организация приняла решение оштрафовать Бразильскую конфедерацию футбола на 539 тысяч долларов за нарушения, связанные с порядком и безопасностью, а Ассоциацию футбола Аргентины — на 215 тысяч долларов за несоблюдение обязательств в отношении порядка и безопасности, подготовки и участия в матче. Также обе организации обязаны выплатить штраф в размере по 54 тысячи долларов каждая в связи с отменой матча.

Бразильское агентство санитарного надзора (Anvisa) перед матчем сообщало, что четыре игрока сборной Аргентины обязаны отбыть карантин перед встречей. В связи с этим ФИФА дискалифицировала аргентинцев Эмилиано Мартинеса и Эмилиано Буэндию (оба — «Астон Вилла»), а также Джованни Ло Чельсо и Кристиана Ромеро (оба — «Тоттенхэм») на два матча каждого за несоблюдение протокола проведения матчей.

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