Прерванный матч между Бразилией и Аргентиной будет переигран

Матч бразильцев и аргентинцев, который проходил в Сан-Паулу 5 сентября 2021 года был прерван. Через несколько минут на поле появились посторонние люди, матч был остановлен. Как сообщило АФП, встреча была прервана из-за нарушения протокола по коронавирусу. Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) позже в официальном Twitter выступила с заявлением, в котором сообщила, что по решению судьи игра приостанавливается, а судья и комиссар матча представят отчет в дисциплинарный комитет ФИФА, который определит дальнейшие действия.

Дисциплинарный комитет ФИФА назначит дату и место, в котором будет переиграна встреча. Также организация приняла решение оштрафовать Бразильскую конфедерацию футбола на 539 тысяч долларов за нарушения, связанные с порядком и безопасностью, а Ассоциацию футбола Аргентины — на 215 тысяч долларов за несоблюдение обязательств в отношении порядка и безопасности, подготовки и участия в матче. Также обе организации обязаны выплатить штраф в размере по 54 тысячи долларов каждая в связи с отменой матча.