Футболистка сборной Новой Зеландии забила три автогола в одном матче: видео

25-летняя футболистка оформила «идеальный хет-трик» из голов в свои ворота. На пятой минуте матча Мур срезала мяч в сетку правой ногой, минуту спустя неудачно замкнула навес американок головой, а на 36-й минуте отправила мяч в собственные ворота левой ногой. Тренер женской сборной Новой Зеландии заменил Мур по ходу первого тайма.