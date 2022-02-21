Футболистка сборной Новой Зеландии забила три автогола в одном матче: видео
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Защитник «Ливерпуля» и женской сборной Новой Зеландии Мейкала Мур забила три автогола в товарищеском матче против сборной США.
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Защитник «Ливерпуля» и женской сборной Новой Зеландии Мейкала Мур забила три автогола в товарищеском матче против сборной США.
25-летняя футболистка оформила «идеальный хет-трик» из голов в свои ворота. На пятой минуте матча Мур срезала мяч в сетку правой ногой, минуту спустя неудачно замкнула навес американок головой, а на 36-й минуте отправила мяч в собственные ворота левой ногой. Тренер женской сборной Новой Зеландии заменил Мур по ходу первого тайма.
Во втором тайме новозеландки пропустили еще два мяча. Матч закончился разгромной победой сборной США со счетом 5:0.