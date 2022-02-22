«Это одна из моих личных целей». Неймар планирует побить рекорд Пеле по голам за сборную Бразилии

«Для меня было бы большой честью стать лучшим бомбардиром сборной, и я бы солгал, если бы сказал, что так не думаю. Конечно, это одна из моих личных целей. Надеюсь достичь ее. Я могу побить рекорд Пеле, он кумир для всех в Бразилии», — цитирует Неймара Marca.