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10:57 (мск), источник: Sport24

«Это одна из моих личных целей». Неймар планирует побить рекорд Пеле по голам за сборную Бразилии

Нападающий «ПСЖ» Неймар планирует побить рекорд Пеле по голам за сборную Бразилии.

Бразилия
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Источник: Reuters

«Для меня было бы большой честью стать лучшим бомбардиром сборной, и я бы солгал, если бы сказал, что так не думаю. Конечно, это одна из моих личных целей. Надеюсь достичь ее. Я могу побить рекорд Пеле, он кумир для всех в Бразилии», — цитирует Неймара Marca.

Пеле провел за национальную команду 92 матча, в которых забил 77 голов. На счету Неймара 70 мячей в 116 матчах.

Ранее Неймар сообщил, что после завершения карьеры может уйти в киберспорт.

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