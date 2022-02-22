«Это одна из моих личных целей». Неймар планирует побить рекорд Пеле по голам за сборную Бразилии
Нападающий «ПСЖ» Неймар планирует побить рекорд Пеле по голам за сборную Бразилии.
Бразилия
Нападающий «ПСЖ» Неймар планирует побить рекорд Пеле по голам за сборную Бразилии.
«Для меня было бы большой честью стать лучшим бомбардиром сборной, и я бы солгал, если бы сказал, что так не думаю. Конечно, это одна из моих личных целей. Надеюсь достичь ее. Я могу побить рекорд Пеле, он кумир для всех в Бразилии», — цитирует Неймара Marca.
Пеле провел за национальную команду 92 матча, в которых забил 77 голов. На счету Неймара 70 мячей в 116 матчах.
Ранее Неймар сообщил, что после завершения карьеры может уйти в киберспорт.