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13:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Решение по месту проведения стыковых матчей ЧМ-2022 сборной России примет ФИФА

Решение по месту проведения стыковых матчей к чемпионату мира — 2022 в Катаре с участием сборной России будет принимать ФИФА.

Россия
ПольшаОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Стыковые матчи. Полуфиналы, 24.03.2022, 20:00

Россия-Польша-

Это вызвано тем, что стыковые матчи проводятся в рамках отбора на чемпионат мира ФИФА, поэтому вопрос находится в юрисдикции международной организации.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о переносе финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 из Санкт-Петербурга в Париж. Решающий матч главного еврокубка пройдёт на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени — пригородной коммуне Парижа.

Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране. Это было сделано на фоне недавнего признания ДНР и ЛНР российским лидером Владимиром Путиным и начала специальной военной операции РФ на территории Украины.

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