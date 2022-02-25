Решение по месту проведения стыковых матчей ЧМ-2022 сборной России примет ФИФА

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Стыковые матчи. Полуфиналы, 24.03.2022, 20:00 Россия - Польша -

Это вызвано тем, что стыковые матчи проводятся в рамках отбора на чемпионат мира ФИФА, поэтому вопрос находится в юрисдикции международной организации.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о переносе финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 из Санкт-Петербурга в Париж. Решающий матч главного еврокубка пройдёт на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени — пригородной коммуне Парижа.